Magyarul is méltó pótanya lesz Nicole Kidman

Szeptember 19-én jön a magyar mozikba Az aranypinty című dráma, Donna Tartt 2014-as, Pulitzer-díjat nyert regénye alapján. A filmváltozatot John Crowley (Brooklyn) rendezi, a főszereplőt pedig Ansel Elgort (Nyomd, bébi, nyomd) alakítja. Most itt meg tudjuk mutatni magyar premierhez készült szinkronos előzetest.

Ha valami miatt nem látszódna az előzetes, ezen a linken meg lehet nézni.

Tartt könyve igazi szenzáció volt 2014-es megjelenésekor: második helyen nyitott a The New York Times bestsellerlistáján, majd hamarosan első lett, és 40 héten át szerepelt a tíz legolvasottabb könyv között. Több mint harminc nyelvre fordították le (magyarul is megjelent 2016 őszén), és a hollywoodi stúdiók is azonnal versenyezni kezdtek a megfilmesítéséért. Végül a Warner győzött, ők készíthettek filmet Az Aranypintyből, és ők reménykedhetnek a minél több Oscar-jelölésben.

Az Aranypinty főszereplője a tizenéves Theo (Ansel Elgort a Nyomd bébi nyomd!-ból), akit édesanyja brutális halála és apja távolléte miatt egy gazdag Upper East Side-i család vesz magához. A fiú nem találja a helyét ebben a világban, szenved az anyja hiányától és ragaszkodik az egyetlen tárgyhoz, ami rá emlékezteti: egy kis méretű festményhez, amit a nő halála előtt néztek meg. Ez sodorja végül az alvilág felé.

Nicole Kidman játssza Theo édesanyját, a filmben feltűnik még Jeffrey Wright (Westworld), Sarah Paulson (American Horror Story) és Owen Wilson (Idiocracy) is.