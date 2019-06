A játéktól függetlenül készül a Gears of War-film

Nem kapcsolódik majd a videójátékok történetéhez az évek óta fejlesztési purgatóriumban sínylődő, de nemrég új erőre kapó Gears of War-film, derül ki az IGN interjújából. A játékokat gyártó fejlesztőcég vezére azt nyilatkozta, hogy a készülő film egy alternatív valóságban játszódik majd, amely független a játékok világától.

Rod Fergusson azt is elárulta, hogy a Gears-film esetében arra koncentrálnak, hogy elsősorban mint film állja meg a helyét, és csak másodsorban legyen hű a játék szellemiségéhez. Így arra sincs esély, hogy a filmek és a játékok cselekménye vagy története valahol összeérjen.

Az is kiderült, hogy ugyan a szokásosnál is nagyobb szabadságot szeretnének adni a film készítőinek, viszont ahhoz ragaszkodtak, hogy a történet a játék világában anyabolygónak számító Serán játszódjon, illetve szerepeljenek benne bizonyos karakterek, mint akár Marcus Fenix.

Miközben Hollywood továbbra is szenved a videójátékok filmes adaptációval, a Gears of War még ebben a halmazban is külön mélypontot képvisel, hiszen legalább már 12 (!!!) éve próbálnak belőle filmet csinálni, de mindeddig sikertelenül. Eredetileg még 2007-ben vásárolta meg a jogokat A gyűrűk ura-trilógiát is készítő New Line Cinema, de 2016-ban már az a Microsoft jelentette be, hogy már tényleg készül a film a Universallal együttműködve.

A galaxis őrzőiben berobbant Dave Bautista már jelezte, hogy Marcus Fenix az egyik álomszerepe, illetve az is kiszivárgott, hogy Shane Salernót kérték fel a forgatókönyv írására még 2017-ben. Mindezek mellett szeptemberben jelenik meg a Gears of War-játékok legújabb része Xboxra és PC-re.

Ha valaki esetleg nem tudná, mi az a Gears of War, az kb. képzelje el a Csillagközi inváziót 50 kg plusz izommal rendelkező katonákkal, akik egy idegen faj inváziójával szemben védik az emberiséget, és úgy belezik az ellenséget, mint a jobb horrorfilmekben szokás.