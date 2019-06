Kegyetlen gyilkosságsorozatról szól DiCaprio és Scorsese új filmje

A Paramount fogja finanszírozni és forgalmazni Leonardo DiCaprio és Martin Scorsese hatodik közös filmjét, a Killers of the Flowers Moont, írja a Variety. Ez pedig azt jelenti, hogy ezt a filmet, ellentétben Scorsese legutóbbi, The Irishman című munkájával, moziban nézheti meg a közönség. (A Robert De Niro és Al Pacino főszereplésével készült The Irishman a Netflixre készült.)



A Killers of the Flowers Moon David Grann újságíró 2017-es dokumentumregényének adaptációja, magyarul Megfojtott virágok címmel jelent meg. Egy gyilkosságsorozatot dolgoz fel, ami az 1920-as években történt Oklahomában. Ekkor találtak olajat az egyik indián törzs területén, és kezdetben úgy tűnt, hogy sikerül megegyezni velük. Az indiánoknak cserébe azért, mert belementek az olajkitermelésbe, akkora részesedést ígértek a haszonból, amivel Amerika leggazdagabbjai közé kerülhettek volna.

Csakhogy a megállapodás után különös gyilkosságsorozat kezdődött, az áldozatok mind a törzs tagjai közül kerültek ki. Több tucatnyi frissen meggazdagodott indiánt végeztek ki hidegvérrel, volt, akit fejbe lőttek, volt, akit megmérgeztek, volt, akinek felrobbantották a házát. A legtöbb gyilkosságért soha nem ítéltek el senkit. A vérengzést lehetővé tévő helyi rendőri korrupció országos botrányt dagasztott, és hozzájárult az FBI megalakulásához, ez lett az alapító J. Edgar Hoover első sikere. (Az ügyről ebben a cikkben írtunk részletesebben.)

Az FBI alapító-igazgatóját 2011-ben már eljátszotta DiCaprio, a Clint Eastwood rendezésében készült J. Edgar - Az FBI embere című filmben. Most viszont nem őt alakítja, hanem egy Tom White nevű férfit. DiCaprio és Scorsese eddig öt filmet készített együtt: a New York bandáit, az Aviátort, A téglát, a Viharszigetet és A Wall Street farkasát.