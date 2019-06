Azt pletykálják, hogy készül a negyedik Mátrix

Nyár van, uborkaszezon, ilyenkor a hírek nyaralni mennek, és meglehetősen nagy figyelmet kapnak még a legegyszerűbbnek tűnő pletykák is. Ilyen például az, hogy egyes hírek szerint a Wachowski testvérek egy negyedik Mátrix-film készítésébe kezdenek Michael B. Jordan (Creed, Fekete Párduc) főszereplésével.

Még két éve röppentek fel az első hírek, hogy a rebootolnák a Mátrixot, és már akkor is Michael B. Jordan nevét emlegették a főszerepben. Most ismét azzal van tele egy csomó híroldal, hogy készül a reboot, azonban ezt érdemes óvatosan kezelni, mert a hírt a nem túl ismert Discussing Film nevű oldal hozta le, miszerint a Wachowski testvérek, illetve az eredeti produkciós dizájner, Huge Bateup is visszatér a projekthez. Azt is írják, hogy egyelőre nem tudni, hogy reboot vagy az eredeti trilógia folytatása lesz-e a készülő film, de az utóbbi meglehetősen érdekesen hangzik azok után, ahogyan vége lett a trilógiának. Ráadásul most májusban a John Wick-filmeket rendező Chad Stahelski is pletykálgatott már hasonlót, és bár később jelezte, hogy csak feltételes módban beszélt, ez az elszólás mégis érdekes volt egy olyan embertől, aki kaszkadőrkordinátorként dolgozott a Mátrixon.

Az első Mátrix egyébként idén volt 20 éves, és ahogy az lenni szokott a modern popkultúrában, az ilyen évfordulók környékén sok stúdió szokott rebootokkal, prequelekkel vagy spinoffokkal próbálkozni, ráadásul a Mátrix esetében egy előzménytörténet tényleg érdekes lehet. Arról nem is beszélve, hogy a Wachowskik évek óta rosszabbnál rosszabb filmeket gyártanak, és gyakorlatilag a teljes karrierjüket a Mátrixnak köszönhetik.