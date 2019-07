Megérkezett a Jumanji 2 első előzetese

Megérkezett a 2017-es Jumanji folytatásának első előzetese. Az 1995-ös kalandfilm rebootja Dwayne Johnsonnal, Kevin Harttal és Jack Blackkel óriási siker volt, és jövőre már jön is a folytatás, amely egyelőre a The Next Level, vagyis a következő szint alcímet kapta.

A 2017-es film közel 1 milliárd dolláros bevételt hozott, ami úgy is elég meglepő volt, hogy azért elég ismert szereplők alakították azt a négy tinédzsert, akik a történet szerint bekerültek egy régi videójátékba.

A folytatásban a három már említett színész és Karen Gillan mellett visszatér Nick Jonas, Ser’Darius Blain, Alex Wolff, Madison Iseman és Morgan Turner, illetve új arcként felbukkant még Danny DeVito, Danny Glover és Awkwafina is, ahogy a rendező is ismét Jake Kasdan volt.

Az új Jumanji-film december 13-án kerül a mozikba, és az előzetes alapján már nem csak egy dzsungelben fog játszódni.