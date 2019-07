Bond 25: Grace Jones jött, látott, beintett

Ha majd egyszer megírják a James Bond-filmek történetét, a 25. tuti nem úgy kerül majd bele a nagykönyvbe, mit a legsimább produkció evör, aminek forgatásán a stáb és a rendező egymás kezéből evett, szólt Kumbaya és a többi hippihimnusz, hanem úgy, hogy kvázi kész csoda, hogy a filmet egyáltalán sikerült leforgatni (már ha, egyelőre még dolgoznak rajta). Most éppen azzal van tele a brit sajtó, hogy Grace Jones kábé öt perc után úgy hagyta ott a produkciót mint Szent Pál az oláhokat.

Az idén 70. éves díva az 1985-ös A View to A Kill című Bond-filmben (nálunk Halálvágta címen forgalmazták) egy May Day nevű, ijesztő bérgyilkost alakított remekül, a producerek pedig egyfajta főhajtásként úgy gondolták, jó ötlet a 25. filmben is szerepeltetni. Mive Jones közismerten hisztis, a stáb kibérelt egy luxuslakást neki öt pecre a forgatás helyszínéül szolgáló Pinewood Studiostól, a repülőteren egy limuzin várta, és így tovább.

Mindez tök felesleges volt, mert Jones a stúdióba érve megnézte a forgatókönyvet (ezek szerint úgy bólintott rá az ajánlatra, hogy nem sok fogalma volt a szerepéről), konstatálta hogy egy sima cameóról lenne szó egy Daniel Craiggel közös jelenetben, visszaült a kocsiba, és elment a francba.

Nem ez az első hátráltató tényező a film forgatásán:

júniusban egy akciójelenet forgatásán elcseszték a robbanóanyag mennyiségét, a díszlet egy darabja pedig egy stábtagra dőlt, akit kórházba kellett szállítani, a díszletet meg újraépíteni;

Daniel Craig egy jamaikai jelenet (futnia kellett, de teljes erőből) közben ficamította ki a bokáját, és ugyan nem törte el a lábát, de a bokaszalagjai meghúzódtak, így kellett állítani a forgatást vagy másfél hónapra;

tavaly augusztusban Danny Boyle rendező hagyta ott a forgatás egy forgatókönyvvita miatt; a helyére a True Detective első évadát jegyző Cary Fukunaga érkezett;

az új rendezőnek sikerül összebalhéznia a stábbal idén június közepén, amikor egy jelenetre nem ment ki a lakókocsijából, hanem inkább a PlayStationjén játszott.

A film premierdátumát többször megváltoztatták, bár már egy ideje áprlis 3-tól van szó - ami viszont azt feltételezi, hogy Fukunaga decemberig végez a melóval.