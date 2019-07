Lady Gaga is szavazhat a következő Oscar-díjról

Sőt, ha úgy alakul, Enyedi Ildikóval és Nemes Jeles Lászlóval is dumálhat egy jót, hiszen a Csillag születik betétdaláért Oscarral jutalmazott énekesnő is rajta van azon a 800 fős listán, amire azok kerültek fel, akiket az Amerikai Filmakadémia meghívott soraiba. A meghívást persze nem muszáj elfogadni, de sok hátrányát így hirtelen nem tudnék felsorolni. Gaga mellett Tom Holland (Pókember) és Adele is meghívást kapott.

Az Amerikai Filmakadémia az utóbbi években jelentősen megnövelte tagságának létszámát, hogy a szervezet minél sokszínűbbé, befogadóbbá és globálisabbá váljon. Ennek megfelelően idén újabb 842 tagot invitáltak a szervezetbe. Az 59 országból meghívott új tagok fele nő, 29 százaléka színes bőrű. Az Akadémia 17 ágazatába érkező új tagokkal a testületben a nők aránya 32 százalékra emelkedik. 2015-ben, amikor a filmakadémia intenzív bővítése elkezdődött, még csak 25 százalék volt ez az arány. A színes bőrű tagok száma megduplázódott az említett időszak alatt: 2015-ben 8 százalék volt, idén pedig már 16 százalék.

A teljes tagság létszáma már meghaladja a kilencezret.

Az újonnan meghívottak között szerepel a filmakadémia honlapján közzétett lista szerint Enyedi Ildikó Testről és lélekről című Oscar-jelölt filmjének vágója, Szalai Károly is. A színészek és zenészek közül meghívást kapott Winston Duke, Elisabeth Moss, Letitia Wright, Claire Foy, Sterling K. Brown, Tom Holland, Gemma Chan, Will Poulter, Lady Gaga és Adele, a rendezők közé kapott meghívást Jonathan M. Chu (Crazy Rich Asians), Phil Lord, Christopher Miller (Pókember - Irány a Pókverzum), Nisha Ganatra (Late Night), Liza Johnson (Elvis & Nixon) és Jon Baird (Stan & Ollie).

A filmes vezetők közül Cathleen Taff, a Disney nemzetközi forgalmazási elnöke, Julie Rapaport, Amazon Stúdió filmes társigazgatója és a Disney hamarosan induló streamingszolgáltatásának programigazgatója, Matt Brodlie ugyancsak az új tagok között van.

Az Oscar-díjak átadását jövőre február 9-én rendezik meg Hollywoodban.