Brüsszel üzente, hogy itt kezdődik Európa, vagy mi mondtuk?

A Magyar Nemzeti Filmalap egy ezoterikus író és egy kiégett reklámszakember szerelméről szóló romantikus dráma és egy rendszerváltásról szóló dokumentumfilm elkészítését is támogatja – közölte a szervezet egy közleményben.

A Filmszakmai Döntőbizottság 349,9 millió forint gyártási támogatást szavazott meg Varsics Péter reklámszakember első mozifilmjére. Az Így vagy tökéletes forgatása augusztusban kezdődik.

A napjaink Budapestjén játszódó film a párkapcsolatok és az alkotás hazugságairól szóló romantikus dramedy, amelyben a két főhős véletlen találkozásával összeütközésbe kerül a reklámok világa, a könyvkiadás és a közösségi média. Ahogy a kiégett reklámos és az ezoterikus sikerszerző egyre szorosabb kapcsolatba kerül egymással, úgy gabalyodnak bele a saját érzelmeik és a jól felépített hazugságaik hálójába – írja a filmről a közlemény.

A film mindkét főszereplőjét olyan remek színészek játsszák, akik eddig még nem kaptak hasonlóan nagy szerepet mozifilmben. Az ezoterikus sikerkönyvek szerzőjét Béres Márta, a POSZT-on is díjazott, nagyszerű vajdasági színésznő, a kiégett reklámost pedig a Katona József Színház társulatának tagja, Fekete Ernő játssza.

Az Így vagy tökéletes címmel készülő romantikus dramedy forgatókönyvét Csurgó Csaba (Megdönteni Hajnal Tímeát, A Tanár) írta, a producerek Lajos Tamás és Köves Ábel, operatőre Nagy András lesz.

Készül egy dokumentumfilm is a rendszerváltás 30. évfordulójára, a Filmalap 5,6 millió forintos gyártási támogatásával. A Nincs parancs! című dokumentumfilmet Szalay Péter rendezi, alapjául a Vasfüggöny utolsó áldozatának, Kurt Werner-Schulznak emléket állító Határeset című rövidfilm, a 89-es események német-magyar párhuzamait és titkait kutató Európa álma című dokumentumfilm, valamint archív anyagok szolgálnak. A dokumentumfilm megszólalói között lesz Bella Árpád és Harald Jäger egykori határőr alezredesek.

A Nincs parancs! a Dunatáj Alapítvány gyártásában készül, producere Péterffy András, és még egy rövid előzetes is készült hozzá, amiben az a kérdés is felmerül a Páneurópai Piknik emlékhelyén, hogy akkor most Brüsszel üzente-e nekünk, magyaroknak, hogy itt kezdődik Európa, vagy nem, mert azért ez már mégiscsak nem mindegy.