Újraforgatták a Jákob lajtorjája című kultfilmet, de teljesen átírták

Az 1990-es, Tim Robbins főszereplésével készült kultfilmből is elkészült egy remake, a filmes lapok általános alaphangja szerint nem feltétlenül mindenki nagy örömére és várakozására. Azt viszont nem lehet mondani, hogy szolgai utánzásról lenne szó. Sőt.

"Andy Vajna egykori cége, a Carolco mutatta be 1990-ben a Jákob lajtorjája című pszichohorrort, ami aztán az évek során egyre nagyobb kultstátuszt vívott ki magának. Adrian Lyne filmje nem biztos, hogy igényelte a remake-et, de ez manapság már nem jelent semmit: bejelentették, hogy készül az új korok Jákob lajtorjája." Mindez több mint három évvel ezelőtt írtuk, és most jött el az az idő, amikorra a film célegyenesbe került, és megjelent az első előzetes is.

A trailerből úgy tűnik, hogy a filmet alaposan átírták. Az új verzió története szerint Jacob Singer testvére meghalt Afganisztánba, de Jacob élete végre visszaállt a normális kerékvágásba: van egy felesége és egy kisgyereke, és sikeres sebészként dolgozik egy kórházban. Aztán egy idegen szembesíti azzal, hogy a testvére valójában egy menhelyen él több hajléktalan háborús veteránnal együtt; Jacob ezután hallucinálni kezd, azt hiszi, hogy erőszakos emberek követik, és gyanakodni kezd azzal kapcsolatban, hogy mi is történt valójában a testvérével.

Az új változatban Tim Robbins helyét Michael Ealy veszi át, a filmet pedig David M. Rosenthal fogja rendezni, aki Ealy-t dirigálta a The Perfect Guy című, egyébként pénzügyileg elég sikeres thrillerben.

A filmet augusztus 23-án mutatják be Amerikában.