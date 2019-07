A Magas szőke férfi sztárja, Pierre Richard Budapestre jön

Szeptember 4. és 11. között harmadszor rendezi meg a Magyar Nemzeti Filmalap a Budapesti Klasszikus Film Maratont. A restaurált klasszikus filmek fesztiválján nyolc nap alatt mintegy 100 filmet láthat a közönség több budapesti moziban. Idén is lesznek Egerben és Győrben is vetítések. A fesztiválra Budapestre érkezik Pierre Richard, Michael Nyman, Udo Kier, Johanna Ter Steege és Magda Vášáryová is. Budapesten a Szent István Bazilika előtt ismét lesznek ingyenes szabadtéri vetítések is.

Az idei program a film és a zene közös történetét és fejlődését mutatja be. A filmzenetörténeti válogatásban helyet kapnak megzenésített némafilm klasszikusok, világhírű musicalek, mint a My Fair Lady, az Ének az esőben, az Óz, a csodák csodája, legendás filmnoir-ok a Máltai sólyomtól A Szamurájig, western eposzok, a filmművészet kiemelkedő zenei témájú kultfilmjei, mint a Ragtime, a Jazz Királya, a Mindhalálig zene, a Hair, az Evita, a Rocky Horror Picture Show.

Először láthatja a közönség a teljeskörűen restaurált Meseautót, melyhez egy kiállítás is kapcsolódik majd. A rendszerváltás 30. évfordulóját külön filmes blokkal ünneplik. A 80-as évek olyan magyar zenés kultuszfilmek frissen felújított változatait is megtekinthetik a nézők, mint az Eszkimó asszony fázik, Kopaszkutya, István, a király.

A fesztivál tiszteleg a háromszoros Oscar-díjas magyar filmzeneszerző, Rózsa Miklós és az Oscar-díjas Kertész Mihály (Michael Curtiz) életműve előtt. Külön blokkban mutatják be a filmművészet meghatározó női alkotóinak, színészeinek - köztük Mészáros Márta, Agnès Varda,Putty Lia (Lya de Putty), Bánki Vilma (Vilma Banki), a némafilmes korszak női filmrendezői és producerei - filmjeit is.

Az idei Klasszikus Film Maraton vendége lesz Michael Nyman világhírű filmzeneszerző (a három Oscar-díjjal kitüntetett Zongoralecke zeneszerzője és Peter Greenaway kultikus filmjeinek alkotótársa), Pierre Richard, a francia vígjátékok sztárja, a Balfácán, a Félénk vagyok, dehódítani akarok, a Magas szőke férfi felemás cipőben főszereplője. Eljön Udo Kier német származású amerikai színész, Bódy Gábor Psyché című filmjének főszereplője, a Melankólia és a Penge színésze. Kier Madonna egyik videójában is szerepelt:

Eljön Magda Vásáryova színésznő is, akit Jiří Menzel Sörgyári capriccio-jának főszerepében szeretett meg a magyar közönség. Szabó István berlini Ezüst Medve és Európai Filmdíjas Édes Emma, Drága Böbe című filmjének, a Filmarchívum és a Filmlabor által restaurált változatának bemutatójára Budapestre érkezik a film egyik főszereplője, Johanna Ter Steege is.

A fesztivál programja vetítéssorozattal emlékezik meg az év elején meghalt világhírű magyar producerről, Andy Vajnáról.