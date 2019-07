Aláírásokat gyűjtenek a Toy Story 4 leszbikus jelenete ellen

Egy elfuserált játék mellett egy brutálisan szétcincált plüssfigura is gondot okoz a világ egyik legsikeresebb rajzfilmjének folytatásában.

Jön A kis kedvencek titkos élete 2., a Pókember: Idegenben és a Halálos iramban-filmek első spinoffja, a Hobbs & Shaw. Kapunk két hideglelős horrort, de a legfontosabb mégis az, hogy jön az új Tarantino-film is. Mi ezt a tíz filmet ajánljuk nyárra. És ön melyiket várja a legjobban? Szavazzon!

A One Million Moms nevű amerikai, keresztény, melegellenes, médiafigyeléssel foglalkozó szervezet tiltakozik és aláírásokat gyűjt a Toy Story 4 leszbikusokat szerepeltető jelenete miatt. (Korábban egyébként ők voltak azok, akik a Muppet Show ellen is felléptek a műsor szerintük "perverz természete" miatt.) A Toy Story nemrég mozikba került negyedik részével az a bajuk, hogy az egyik jelenetben két anya visz óvodába egy gyereket, és később együtt is mennek érte. Vagyis valószínűleg, bár ezt nem mondják ki a mesében, közösen nevelik a gyereket.

A jelenetet korábban melegek jogaival foglalkozó szervezetek és médiumok is kiszúrták, és jelezték, hogy bár apróság, de értékelik a gyártó Disney gesztusát a meleg közösség felé. A One Million Moms szerint viszont a mindössze pár másodperces, háttérben megjelenő jelenet "melegpropaganda, amivel befolyásolják az animációt megnéző gyerekeket". Azt akarják elérni, hogy vágják ki a kérdéses részeket a meséből, és addig is a nézők bojkottálják a Toy Story 4-et.

A film bevételeit elnézve úgy tűnik, hogy a nézőket nem érdekli a One Million Moms felhívása, hiszen a Toy Story 4 már 662 millió dollárnál jár világszerte. A kritikák is imádják, a Rotten Tomatoes-on 98 százalékon áll, az Index kritikusa szerint pedig "ezt a filmet igazán élvezet nézni, mert egyrészt gyönyörűen néz ki, másrészt pedig egy másodpercnyi üresjárat sincs benne".

(Borítókép: Fórum Hungary)