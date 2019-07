A Rocketman rendezője kaphatja meg a következő Sherlock Holmes-filmet

A Warner Sherlock Holmes-filmsorozata eddig két részből áll: az első filmet 2009-ben mutatták be, majd két évvel később, 2011-ben megérkezett a Sherlock Holmes - Árnyjáték. Ezeket Guy Ritchie rendezte, de a folytatást már nem vállalta el. A legfrissebb hírek szerint most a Rocketman című Elton John-életrajzot jegyző Dexter Fletcherrel ülhet be a rendezői székbe, már folynak a tárgyalások közte és a stúdió között.

A sorozat harmadik epizódja régóta várat magára, és ha minden igaz, akkor 2021. december 22-én kerül a mozikba. Az Arthur Conan Doyle regényei nyomán forgatott filmben ismét Robert Downey Jr. játsza a híres nyomozót, Watson szerepében pedig Jude Law tér vissza a filmvászonra.

Fletcher rendezte az Elton John életéről készült Rocketman című filmet, amely májusi premierje óta 175 millió dollár bevételt hozott világszerte. Az életrajzi filmet megelőzően Fletcher a Bohém rapszódia befejezésén dolgozott, miután Bryan Singert levették a projektről. Ugyancsak Fletcher nevéhez fűződik a 2016-os Eddie, a sas című film, amely a Rocketmanhez hasonlóan Taron Egerton főszereplésével készült.

(The Hollywood Reporter/MTI)