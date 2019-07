Tönkre keresték magukat tavaly a Bosszúállók színészei

A Bosszúállók: Végjátékot ugyan még mindig játsszák a mozik, az amerikai 848 millió, illetve a globális 2,77 milliárd dolláros bevételével már most minden idők második legjobban kereső filmje hazai és nemzetközi piacon is. Mint most a Forbes Celebrity 100 nevű, hírességek bevételeit összesítő listájából kiderül, a film (és egyben a Marvel-moziuniverzum) legnagyobb sztárjai is hasonlóan erősen teljesítettek: hatan is felkerültek a 2018-ban legtöbbet kereső sztárok százas listájára – írja a Forbes.

A hat Marvel-színész összesen 340 millió dollárt (98,3 milliárd forintot) vitt haza tavaly, amiben persze nemcsak a Marvel-filmek után járó bevételeik vannak benne, de ezek értelemszerűen jelentősen megdobták mindannyiuk éves teljesítményét.

A 2018-ban legtöbbet kereső bosszúállók:

Chris Hemsworth (Thor) – 76,4 millió dollár,

Robert Downey Jr. (Vasember) 66 millió,

Bradley Cooper (Mordály) 57 millió,

Scarlett Johansson (Fekete Özvegy) 56 millió,

Chris Evans (Amerika Kapitány) 43,5 millió,

Paul Rudd (Hangya) 41 millió.

Hemsworth teljesítménye a százas lista 24. helyére volt elég, Rudd pedig a 83. helyen zárja a marvelesek sorát.

A számok értelmezéséhez két dolgot érdemes még tudni. Egyrészt azon túl, hogy ki mekkora név, az is számít, ki mióta része a Marvel-univerzumnak, mert idővel jellemzően növekszik a fizetésük. Másrészt az igazán szép pénzek nem a fix fizetésből, hanem utólag, a filmek bevételeiből származó részesedésként folynak be, attól függően, hogy melyik színész mekkora százalékot tudott kialkudni magának. Robert Downey Jr. például 8 százalékot kaszál csak a Végjáték bevételeiből, de még Bradley Coopernek is jár közel 1 százalék, ami ilyen mennyiségeknél szintén nem kevés – írja a Forbes.