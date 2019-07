A nagy Gatsby rendezője megtalálta Elvist

Austin Butler fogja alakítani Elvis Presleyt az énekesről készülő életrajzi filmben, írja a Variety.

Butler főleg tévésorozatokban szerepelt eddig, bár 2019-ben két legendás rendezővel is összehozta a sors, először Jim Jarmusch zombifilmjében, a The Dead Don't Die-ban szerepelt, majd a bemutatás előtt álló Volt egyszer egy... Hollywood című Tarantino-filmben is feltűnik.

Az egyelőre cím nélküli filmet Baz Luhrmann rendezi, aki a Moulin Rouge!-zsal és A nagy Gatsby DiCaprio-féle változatával már bőven bebizonyította, hogy ért a látványos zenés filmekhez. Luhrmann a sajtóhoz eljutott közleménye szerint először a Broadwayen futó, Eljő a jeges című drámában látta Butlert. Nem ő volt az egyetlen színész, akit a rendező meghallgatott, a Variety értesülései szerint a Warner Brothers stúdiója több fiatal férfit is megnézett teljes hajban és sminkben, mielőtt Butlert kiválasztották.

A film másik főszereplője Tom Hanks lesz, aki Elvis menedzserét, Tom Parker ezredest fogja alakítani. A sztori főleg Elvis karrierjének korai időszakáról fog szólni.