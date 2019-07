Jennifer Lopez igaz történetben, rengeteg pénzért vetkőzik

Jennifer Lopez egy valós esetről szóló újságcikkből készülő film főszerepét játssza: a Hustlers című filmben sztriptíztáncosnők fosztják ki a leggazdagabb bankár kuncsaftjaikat bosszúból, amiért seggfejek voltak velük. Megjelent az előzetes.

Íme, egy modern Robin Hood-történet: néhány sztriptíz-táncosnő, akik elvették a (főleg) gazdag, (általában) gusztustalan és (szerintük) gusztustalan férfiak pénzét, és odaadták, hát, saját maguknak.

Így kezdődik a New York Magazine cikke arról a történetről, amelyből most Jennifer Lopez, Constance Wu és Cardi B főszereplésével készült film. A Hustlers sztorija szerint a lányok leitatják a legvisszataszítóbb, a Wall Streetről érkező bankár kuncsaftjaikat, majd amikor már teljesen kiütötték magukat, kimaxolják a hitelkártyáikat, azt gondolva, ilyen kínos üggyel úgysem fordulna senki a rendőrséghez. "Olyan ez, mint egy bankrablás, amihez még a kulcsot is megkapod" - mondja a trailerben Jennifer Lopez ebben A Wall Street farkasa spinoffjának is beillő filmben.

A filmet az a Lorene Scafaria rendezi, aki a Míg a világvége el nem választ című, kedves romantikus vígjátékot írta és rendezte. Amerikában szeptember 123-án mutatják be a filmet, magyar dátumról egyelőre nem tudni.