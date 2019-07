Áldozatai mesélnek Weinsteinről egy új filmben

Untouchable (Érinthetetlen) címmel készített dokumentumfilmet a Hulu Harvey Weinstein producerről, akit több tucat nő vádol nemi erőszakkal, szexuális zaklatással. A film előzetese most jelent meg, eszerint Weinstein áldozatai közül megszólal benne Rosanna Arquette, Hope Exiner d'Amore, Paz de la Huerta, Zelda Perkins, Erika Rosenbaum, Caitlin Dulany, Louise Godbold és Nannette Klatt is.

De megszólal a filmben Ronan Farrow is, azoknak az újságíróknak az egyike, akik végül megírták Weinstein sztoriját, ami egyrészt a producer bukásához és letartóztatásához, másrészt a MeToo-mozgalom létrejöttéhez vezetett. (Neki beszélt először többek között Asia Argento, Emma De Caunes, Ambra Battilana Gutierrez volt Miss Italy-döntős modell, Rosanna Arquette és az Oscar-díjas Mira Sorvino is.)

A filmben a nők elmesélik, hogy mit tett velük a producer, milyen szerepet töltött be Hollywoodban, milyen óriási hatalma volt és miért tartották érinthetetlennek. Az is kiderül, hogy sikerült végül összegyűjteni annyi bizonyítékot ellene, amivel már ki lehetett állni a nyilvánosság elé. Az előzetesben egy pillanatra Donald Trump is feltűnik, de az nem derül ki, hogy milyen összefüggésben beszélnek majd az amerikai elnökről.

Az Untouchable szeptember 2-től lesz látható a Hulu kínálatában.