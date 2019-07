Vörös-fekete rohamosztagosok jönnek az új Star Warsban

Érdekes újdonság derült ki a legújabb Star Wars-filmről, a decemberben érkező Star Wars: Skywalker koráról. A San Diego Comic Con része egy különleges kiállítás, ahol a birodalmi rohamosztagosok egyenruhájának változását mutatják be a kezdetektől, az 1977-es első filmtől mostanáig. Itt állították ki a Skywalker korában látható jelmezeket is, amiket eddig még sehol nem lehetett látni. A legnagyobb meglepetés, hogy a megszokott fehértől eltérően, most vörös-fekete egyenruhát és ugyanilyen fegyvereket kaptak a katonák, írja a Variety. (Korábban csak Vader testőrségének tagjai viseltek vörös köpenyt.)

Here is the essential intel for everything Star Wars at this year's #SDCC: https://t.co/XbVBh3ridc pic.twitter.com/Bqh7gGOvhQ — Star Wars (@starwars) 15. července 2019

Áprilisban jelent meg a Star Wars: Skywalker kora első előzetese, de abban ezek a jelmezek még nem látszottak. Egy jelenetben ugyan feltűntek birodalmi rohamosztagosok Kylo Ren mögött harcolva, de azok a megszokott egyenruhát viselték. Vagyis az új rész nem szakít teljesen a régi dizájnnal, valószínűleg kétféle katonai egyenruha lesz benne.

A Star Wars: Skywalker kora december 20-án kerül a mozikba. Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Adam Driver és Mark Hamil is visszatérnek, hozzájuk csatlakozik többek között Keri Russell, Richard E. Grant, Dominic Monaghan és Naomi Ackie. Korábban azt is bejelentették a készítők, hogy a 2016 decemberében meghalt Carrie Fisher is benne lesz a filmben, a színésznővel korábban forgatott jeleneteket használják majd. A kilencedik részt J. J. Abrams rendezi, aki a trilógiát nyitó Az ébredő Erőt is.