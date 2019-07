Már magyar nyelvű előzetest is kapott az új Top Gun

1986-ban mutatták be Tom Cruise, Val Kilmer és Kelly McGillis főszereplésével a Top Gun című filmet, és bő harminc év kellett ahhoz, hogy megérkezzen a folytatás, a Top Gun: Maverick.

Az eredeti tervek szerint 2019-ben mutatták volna be a második filmet, de el kellett halasztani a premiert. Erre egyes források szerint volt szükség, mert szerették volna minél látványosabbak és hitelesebbek legyenek a vadászrepülős jelenetek.

Az elmúlt pár évben folyamatosan szivárogtak az információk, viszonylag gyorsan kiderült, hogy Tom Cruise ismét vállalja a főszerepet, és az is, hogy csatlakozik hozzá Val Kilmer is, illetve arról is szó volt, hogy a dróntechnológia fontos lesz majd a történet szempontjából, és Cruise karaktere, Maverick nem repül éles bevetéseket, inkább oktat helyette.

Most még közelebb kerültünk a megfejtéshez, ugyanis a Comic Conon bemutatták az első előzetest, aminek a szinkronos változata is elérhető már.

A Top Gun: Maverick amerikai premierje 2020. június 26-án lesz.