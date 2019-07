Jay és Néma Bob visszatérnek, de minek

Kevin Smith képtelen leszakadni a kedvenc karaktereiről, akik eredetileg a Shop-Stop című, 1994-es, kisköltségvetésű filmjében tűntek fel mellékszereplőként. A nagypofájú Jay és a nem túl beszédes Néma Bob aztán feltűntek a Shop-showban, a Képtelen képregénybe, a Dogmában, aztán megkapták a főszerepet a Jay és Néma Bob visszavágban, és nagyjából abban a pillanatban Hollywood el is veszítette az érdeklődését az egykor szinte csodagyereknek tartott Smith iránt.

Kevin Smith azóta grundolt magának egy folytatást a Shop-stopnak, pár fura, kisköltségvetésű horrorfilmet (Red State, Tusk), de az életének legnagyobb kihívása 2018-ban jött, amikor egy standupos fellépése után egy elég súlyos szívrohamot kapott. A rendező túlélte, radikálisan megváltoztatta az életmódját, durván lefogyott, de arról nem tett le, hogy Jaynek és Néma Bobnak adjon egy új filmet. Aminek most itt az első előzetese:

Amiben a lefogyott Smith, és a drogelvonón is átesett Jason Mewes úgy játszák el az eredeti karaktereket, mintha mi sem történt volna, pedig láthatóan minden egyes év meglátszik rajtuk. Az előzetes humora is pont olyan debil, mint a 18 évvel ezelőtti vígjátékban, kapásból egy nem túl friss A bárányok hallgatnak-utalással kezdődik.

A sztori szerint a két főszereplő most azon rág be, hogy Hollywoodban újra akarják forgatni az eredeti Bunkómen és Gyökér-filmet, úgyhogy elindulnak rendet tenni, a lányaik segítségével. Az egyikőjüket Kevin Smith igazi lánya, Harvey Quinn Smith alakítja. Feltűnik az előzetesben a Kevin Smith-világ megszokott arcai közül Jason Biggs, Ben Affleck, Matt Damon, és Rosario Dawson, de bejelentezik Thor, azaz Chris Hemsworth is.

A filmnek egyelőre nincsen premierdátuma, sem itthon, sem az Egyesült Államokban.