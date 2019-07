A Bosszúállók: Végjáték végül mégis lehagyta az Avatart

Egy hónap sem telt el azóta, hogy a Marvel rajongók elkezdték elfogadni a tényt, hogy hiába az álomszerű rajt, a Bosszúállók: Végjáték nem fogja megdönteni a filmes bevételi toplistát vezető Avatar rekordját. Éppen emiatt okozott némi meglepetést az, hogy Kevin Feige, a Marvel Studios elnöke szombat este a San Diegó-i Comic Conon bejelentette, mégiscsak összejön a trónfosztás – írja a Verge.

Feige a színpadon elmondta, hogy a becslések szerint már csak 500 ezer dollár van a két film között, ami azt jelenti, hogy a hétvégi bevételekkel együtt már garantáltan a Végjáték lesz minden idők legnagyobb bevételt hozó filmje (az inflációt nem számítva természetesen).

Ehhez természetesen az is kellett, hogy a Disney a mozikba küldte a film új, kibővített változatát (az újdonságok: egy stáblista utáni köszönet Stan Lee-nek, egy új Hulk-jelenet, egy klip az új Pókember-filmből), és a hiányzó több millió dollár nagy része valószínűleg nem az amerikai piacról folyt be, de így is egészen elképesztő, hogy sikerült megdönteni az Avatar eddigi, 2,789 milliárd dolláros rekordját.

Nem ez volt egyébként a Marvel egyetlen nagy bejelentése a Comic-Conon: most rántották le a leplet a filmes univerzumuk negyedik fázisáról is, amiben többek közt visszatér a Penge, és Angelina Jolie is szuperhős lesz majd.