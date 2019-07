Beszállt egy kínai cég az új Top Gunba, már is eltűnt a tajvani zászló Tom Cruise dzsekijéről

Nemrég megjelent az első előzetes Tom Cruise 1986-os sikerfilmjéhez, a Top Gunhoz, azonban a CNN már most észrevett egy komolyabb eltérést a két film között. Ugyanis eltűnt Cruise dzsekijéről a tajvani és a japán zászló, ami elég jól látható volt az eredeti filmben. Az eset azért érdekes, mert a film gyártója részben a kínai Tencent nevű gigacég.

A trailerben a két zászlót úgy cserélték le, hogy a színkombinációt nagyjából megtartották, de japán és tajvani zászló helyett fiktív zászlók láthatóak az amerikai mellett. A zászlócsere csak azért kellemetlen picit, mert a filmet gyártó Paramount egyik partnere a filmben a Tencent nevű kínai gigacég, akik nem csak befektetőként vesznek részt a projektben, hanem társforgalmazók is. Éppen ezért gyanús az, hogy a kínaiak nyomására szedték le például a tajvani zászlót, hiszen Kína máig nem ismeri el a sziget kormányát. Ráadásul Kína és Japán kapcsolata sem a legrózsásabb a Kelet-kínai-tenger miatt, így pláne felmerül, hogy az amerikaiak ezzel a húzással akartak szívességet tenni Kínának, ahol még mindig csak pár tucat amerikai film kerül évente a mozikba.

Kína hosszú évek óta igyekszik rávenni a nagy világcégeket arra, hogy Tajvant Kína részeként kezeljék, és ez annyira sikerült, hogy több légitársaság (American Airlines, Delta Airlines) és más gigacégek (Marriott, American Express, Goldman Sachs) is így hivatkoznak a szigetre.

A kínai Tencent egyébként egyre több amerikai filmes produkcióba száll be gyártóként és befektetőként, ilyen volt a Wonder Woman, az új Terminátor, a Warcraft-film és a legutóbbi King Kong is. A kínai filmpiac azonban akkora plusz bevételi forrásokkal jár, hogy pár évvel ezelőtt a Disney is úgy döntött, hogy a harmadik Vasemberhez külön hozzáforgatnak egy jelenetet, hogy lemehessen az ottani mozikban, ahogy a Bohém rapszódiából is kivágták a meleg jeleneteket a profit érdekében.