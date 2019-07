Csak kapkodhatjuk a fejünket, annyi király film és sorozat jelenik meg a következő két évben

Véget ért a 2019-es Comic Con San Diegóban, ahol minden évben óriási bejelentésekkel, exkluzív előzetesekkel és érdekes kis infókkal készülnek a stúdiók. Az idei esemény különösen erősre sikeredett, hiszen a Marvel 2021-ig bejelentette az összes nagy projektjét, és kijött többek között egy új trailer a Westworldhöz, a Watchmen-sorozathoz és végre megnézhettük, milyen lesz a Witcher a Netflixen.

Star Trek: Picard

Patrick Stewart újra magára ölti a Star Trek ikonikus karakterének szerepét egy saját sorozatban, ami a CBS online platformjára készül. A sorozatról itt írtunk bővebben:

Westworld

2020-ban jön a Westworld harmadik évada, ami annyira távol került az első évad vadnyugati hangulatától, amilyen messze csak lehet. Cserébe felbukkan benne Aaron Paul a Breaking Badből, cowboyok helyett nácik lesznek, és láthatóan sokkal komolyabb hangsúlyt kap majd a sci-fi a sorozatban. Bemutató valamikor 2020-ban.

Watchmen

Az HBO első szuperhősös próbálkozása elsőre már most óriási dobásnak tűnik, és nem csak azért, mert a 2009-es Watchmen című film történetét folytatja. A trailerből kiderül, hogy Rorschachnak önjelölt igazságosztó követői lesznek, miközben a hősökhöz hasonlóan a rendőrök is eltakart arccal dolgoznak. A filmes karakterek közül felbukkan például Ozymandias és a végén még Dr. Manhattan is, aki elvileg már a Marson lakik. A sorozat idén ősszel érkezik az HBO-ra.

Witcher

A Comic Con egyik legnagyobb durranása volt, hogy kijött a legelső előzetes a Magyarországon is forgatott Witcherhez, ami a Netflixen jelenik meg még idén ősszel. A közhiedelemmel ellentétben, a sorozat nem az iszonyatosan népszerű videójáték-sorozat, hanem az annak alapjául szolgáló regénysorozat adaptációja. A főszereplőt Henry Cavill alakítja, és a Netflixnek nem titkoltan az a célja a sorozattal, hogy betöltse a Trónok harca után támadt űrt a fantasyrajongók életében, hiszen a Witcherben (itthon Vaják címen jelentek meg a könyvek) is komoly szerepet kap a politika, de itt annyi a különbség, hogy vannak tündék, törpék és mindenféle félelmetes szörnyek is, akiket majd Cavillnek kell lezúznia.

Snowpiercer

A 2013-as Snowpiercer c. film arról szól, hogy vége a világnak, mindent jég és jó borít, a szabadban mínusz 100 fok van. Az emberiség egy soha meg nem álló vonaton tengeti az életét, kik jobban, kik rosszabbul. A hülyén hangzó koncepció meglepően király filmet eredményezett, és a TBS be is rendelt belőle egy sorozatot még 2015-ben, ami éveken át hánykolódott, átment két rendezőn és írón is, mire végre eljutott oda, hogy elkészüljön. Az első előzetes alapján úgy tűnik, hogy a sorozat nem a film sztoriját viszi tovább, hanem újrameséli az eredeti történetet.

Ezek voltak a nagyobb, komolyabb hírveréssel járó bejelentések, de ezen kívül egy csomó kisebb tévésorozat is megkapta a maga exkluzív beharangozóját a Comic Conon.

Jött egy trailer az utolsó évadához érkező Zöld íjászhoz, illetve a szintén az utolsó évadába kezdő Preacherhöz. Megérkezett az első trailer az Expanse negyedik évadához, aminek az a különlegessége, hogy a SyFy a harmadik évad után elkaszálta az utóbbi évek legjobb sc-ifi sorozatát, hogy aztán hatalmas rajongói kampány után maga Jeff Bezos jelentse be, hogy a sorozat az Amazon Prime-on folytatódik. Ugyan a Zöld íjásznak vége lesz, de a DC-képregények rajongói nem maradnak sorozat nélkül, ugyanis kijött a Batwoman trailere is.

Ezen kívül külön készült az eseményre a Walking Dead, megjelent a tizedik évad és a Fear the Walking Dead c. spinoff ötödik évadának is a trailere, utóbbiról pedig kiderült, hogy berendelték már a hatodik szezont is. Ezen kívül mutattak egy félperces teasert a már bejelentett három Walking Dead-film egyikéről, bár a videóból túl sok dolog nem derült ki.

Ezen kívül mutattak még exkluzív részleteket a The Dark Crystal: Age of Resistance című Netflix-sorozatból, ami A sötét kristály c. 1982-es film előzménysorozata lesz, és ahogy azt a filmet, úgy ezt is szinte végig bábokkal vették fel. Kiadtak egy kisvideót a következő Terminátorhoz, illetve az Expanse-ből is elspoilerezik az első öt percet.

Kapott egy előzetest a nagy sikerű Az második része, kijött a kultikus Top Gun folytatásának előzetese, ami már magyar nyelven is megnézhető, és persze ott van a Macskák, az idei Comic Con legnagyobb blamája. Bónuszként bemutatták Jay és Nema Bob visszatérését is, hiszen gyakorlatilag nincs olyan film a világon, amiből ne lehetne még egyet csinálni.

Marvel 2020-2021

A show-t viszont egyértelműen a Marvel panelje vitte el, ahol bejelentették a következő három év nagy projektjeit. Érdekesség, hogy az úgynevezett Phase 4-ben nem csak filmek, hanem sorozatok is lesznek, hiszen hamarosan indul a Disney+, a Disney saját streamingszolgáltatója, ahová filmek mellett saját gyártású sorozatok is kerülnek. Ez azt jelenti, hogy a netflixes Marvel-sorozatokkal ellentétben a Disney+ szuperhősös sorozatai ténylegesen kapcsolódni fognak a Nagy Filmes Univerzumhoz.

Röviden a lényeg:

2020 május 1: Budapesten játszódó Fekete özvegy-szólófilm Scarlett Johanssonnal és David Harbourrel (Stranger Things, Hellboy), ami egy előzménytörténet lesz.

2020 ősz: A Sólyom és a Tél Katonája összefognak egy sorozatban, ahol visszatér Daniel Brühl Baron Zemo szerepében. Természetesen a két címszereplőt Anthony Mackie és Sebastian Stan alakítja.

2020 november 6: Eternals címen jön a Marvel következő nagy dobása olyan nevekkel, mint Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden (Robb Stark) és Kumail Nanjiani (Szilícium-völgy).

2021 február 12: Saját szólófilmet kap Shang-Chi, a Marvel-képregények saját Bruce Lee-je, és ezzel a franchise beszáll a kungfu filmek világába.

2021 tavasz: Loki is kap egy saját sorozatot Tom Hiddlestonnal, és a hírek szerint tele lesz időutazással.

2021 tavasz: WandaVision címmel jön a Skarlát Boszorkány és párja, a Vízió saját sorozata, ami annyira különleges lesz az ígéretek szerint, hogy egyelőre senki nem tud mit kezdeni azzal, hogy egy android és varázsló szerelmes saját sorozatot kap.

2021 május 7: Kijön a második Doctor Strange, ami a legutóbbi Pókemberben már pedzegetett multiverzumról szól majd, és az ígéretek szerint a Marvel első igazi horrorfilmje lesz.

2021 nyár: What If...? címmel jön egy animációs sorozat, ami a Marvel-filmek alternatív befejezéseit bontja ki részletesen.

2021 ősz: Sólyomszem is kap egy saját sorozatot, amelyben Jeremy Renner tanítgatja az utódát, akit a képregényekben Kate Bishopnak hívnak.

2021 november 5: Jön a negyedik Thor-film, ami miatt Taika Waitit rendező kicsit jegeli az Akira-adaptációt. A film különlegessége, hogy a Chris Hemsworth Thorja átadja a kalapácsot Natalie Portmannek, és a képregények után a filmekben is látható lesz a női Thor.

Bónuszként bejelentették, hogy visszatér Penge is a Marvel-univerzumba, méghozzá a kétszeres Oscar-díjas Mahershala Ali főszereplésével. Ali állítólag a Zöld könyv után saját maga kereste fel a Disneyt, hogy Wesley Snipes után ő szeretné alakítani a legendás vámpírvadászt. A film bemutatójáról egyelőre semmit sem tudni így azt sem, hogy az előző három Penge-filmhez képest korhatáros lesz-e.

(Borítókép: Watchmen / HBO)