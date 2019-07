A Torinói ló is bekerült az 2010-es évek legjobb 100 filmje közé

A filmes listák, de jószerivel bármilyen művészi teljesítményt rangsoroló lista egy dologra jó: felidegesíteni az olvasókat. Mert a nagy számok törvénye alapján az olvasók jelentős hányada nem fog egyetérteni a listával, és ugyan pontosan tudja, hogy minden ilyesmi szubjektív, mint mittudomén, Hernádi Gábor tehetségének megítélése, de ettől még vérre menő vitákat képesek lefolytatni arról, hogy a Csillag születik legutóbbi remake-je ér-e 75. helyet egy olyan listán, amint az Inherent Vice csak századik. (A válasz természetesen "igen".)

A legutóbbi lista, ami szembe jött velünk, az Indiewire íróinak véleményét tükrözi, egy olyan lapét, ami 1996-ban függetlenfilmes hírlevélnek indult, és 1997-ben azért figyeltek fel rá, mert a nagy szaklapokat megelőzve írt a Sundance fesztivál napi eseményeiről - jóhogy, ott nyomtatták helyben, pont ezért. A kaland nem volt olcsó, de bejött, az Indiewire mára már hivatkozási alap Hollywoodban, de továbbra is a függetlenfilmek egyik fontos fóruma tudott maradni. Nos, az ő 2010-2019 közötti tíz év filmtermését felölelő listájukat böngészve fedeztük fel Tarr Béla utolsó(?) filmjét az 59. helyen, megelőzve a La La Landet, a Force Majure-t, Az utolsó jediket, Az eredetet, és a Fekete párducot. A filmről az Indiewire ezt írja:

Tarr filmjeire mindig is jellemző volt a sivár, kietlen kulissza, de az eddigi alkotásait átszőtte a fekete humor. A torinói ló ezzel szemben nem más és nem több, mint a sötét mélységgel való szembenézés. És közben folyamatosan süvít a szél.

A teljes listáért ide tessék klikkolni, mi csak az első tízet mutatjuk meg, aztán lehet menni a Facebookra szájkaratézni.

1. Moonlight

2. Under the Skin

3. Certified Copy

4. The Act of Killing/The Look of Silence

5. Inside Llewyn Davis

6. Holy Motors

7. Carol

8. The Master

9. Mad Max: Fury Road

10. Lady Bird