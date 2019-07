Megsérült egy kaszkadőr a Halálos iramban 9 forgatásán

A mozitörténelem egyik legsikeresebb franchise-ja a Halálos iramban, aminek eddigi nyolc fillmje 5,132 milliárd dollárt hozott (a listavezető Marvel Cinematic Universe 23 filmmel tart 22,419 milliárdnál), szóval érthető, hogy a hamarosan mozikba kerülő Hobbs és Shaw című spinoff után a kilencedik sorfilm is jön majd a mozikba. A forgatás jelenleg is folyik az angliai Leavesden stúdióban, illetve technikailag pont most éppen nem zajlik, mert az autós-üldözéses-lövöldözős akciófilm-franchise friss darabján tegnap leállt a meló.

A forgatást azért állították le, mert egy kaszkadőrjelenetben Vin Diesel dublőrje sérülést szenvedett. A helyi mentőszolgálat közleménye szerint három kocsival és egy helikopterrel vonultak fel a baleset helyszínére, ahol "egy személy súlyos fejsérüléseket szenvedett egy esést követően." A sérültet helikopterrel azonnal átszállították a Royal London kórházba.

A brit bulvárlapok szerint a jelenetben Diesel karakterének egy tíz méter magas erkélyről kellett kiugrania, amit nem az 52 éves színész, hanem Joe Watts nevű kaszkadőrje csinált meg. Az ugrás közben azonban a biztosítókötél elszakadt, a kaszkadőr pedig fejjel előre csapódott a talajba. A férfi barátnője a Facebookon azt írta, Watts mesterséges kómában van, állapota stabil, de állandó megfigyelés alatt tartják. A forgatást addig nem folytatják, míg a rendőrség be nem fejezi a helyszín vizsgálatát.

A filmet ismét Justin Lin rendezi, aki már négy filmet is irányított a sorozatban, a szereplők között ott lesz Vin Diesel (jóhogy), Charlize Theron, Helen Mirren és a többi állandó szereplő, meg John Cena, aki most csatlakozik a brigádhoz. A kilencedik Halálos iramban-film 2020. május 22-én kerül mozikba.