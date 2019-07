Casey Affleck egy kisfiúnak álcázott kislánnyal utazik a könnyeinkre

Aki szerette Debra Granik Ne hagyj nyomot! (Leave no Trace) című filmjét, nagy valószínűséggel Casey Affleck legújabb rendezését is imádni fogja, amely szintén egy különleges apa-lánya kapcsolatot mutat be. Megérkezett az első előzetes a Light of My Life című filmhez.

Ben Affleck öccse nem csupán rendezője és írója, hanem főszereplője is a filmnek: a Light of My Life -ban egy lányát rejtegető és védelmező családapát alakít egy posztapokaliptikus világban, ahol egy járvány majdnem a világ összes nőjével végzett. Casey Affleck filmbeli lányát a 12 éves Anna Pniowsky alakítja, akit a férfi a filmben fiúnak álcázva próbál megóvni a rájuk vadászóktól.

A Light of My Life világpremierje februárban volt a berlini filmfesztiválon (ott készült ez az interjú a két főszereplővel), a filmet a nyáron bemutatták Karlovy Vary-ban, és augusztus 9-től az Egyesült Államok mozijai is műsorokra tűzik. Magyarországi premierről nincs hír. Casey Affleck zaklatási ügyéről ebben a cikkünkben írtunk részletesebben.