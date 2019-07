Adolf Hitlerrel és Scarlett Johanssonnal rabolja el a szíveket Taika Waititi

Végre befutott az első előzetes a Thor: Ragnarök, a Vademberek hajszája (Hunt for the Wilderpeople) és a Sas kontra cápa (Eagle vs Shark) című filmeket jegyző Taika Waititi legújabb, Jojo Rabbit című rendezéséhez.

A negyedik Thor-film rendezésével is megbízott Waititi legfrissebb alkotása egy gyűlöletellenes szatíra, amely Christine Leunens új-zélandi-belga írónő Caging Skies című regényén alapul. Az új-zélandi filmes nem csak rendezőként jegyzi a filmet, Leunens műve nyomán ő írta a forgatókönyvet, valamint szerepel is a történetben, amelyben mindjárt Adolf Hitler szerepét osztotta magára.

A második világháború alatt játszódó film szinopszisa szerint a címszereplő, Jojo "Rabbit" Betzler nemcsak az anyukáját, Rosie Betzlert szereti nagyon, hanem a hazáját is. A német kisfiú aztán nagyot koppan, amikor kiderül, hogy egyedülálló anyja – akit Scarlett Johansson alakít – egy zsidó lányt rejteget otthonuk padlásán. És a magányos kissrác életébe még képzeletbeli barátja, Adolf Hitler is randán bekavar.

A Jojo Rabbit világpremierje szeptemberben lesz a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon, majd október 18-tól látható lesz az Egyesült Államok mozijaiban. Magyarországi bemutatóról egyelőre nincs hír.