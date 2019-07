Jennifer Lawrence melltartóba rejtett mikrofonnal kémkedik

Ezernél is kevesebb jegy volt a különbség, de alulmaradt a Bosszúállók: Végtelen háború 2018-ban. A mozijegyek eladása stabilan nő, egy jegy Tolnában a legolcsóbb.

Jennifer Lawrence következő filmjében egy maffiózófeleséget alakít, akiből később rendőrségi informátor lesz, írja a Variety. A film Teresa Carpenter Mob Girl A Woman's Life in the Underworld című, 1992-ben megjelent, megtörtént eseményeket feldolgozó könyvéből készül. A főhőse Arlyne Brickman, aki New York Lower East Side nevű részén nőtt fel a harmincas-negyvenes években.

A kislány példaképe a hírhedt maffiózó, Bugsy Siegel barátnője, Virgnia Hill volt. Már kamaszként az olasz maffiózókkal lógott, kisebb bűncselekményekkel kezdte, aztán egyre komolyabb megbízásai lettek. De felnőtt nőként rá kellett jönnie, hogy valójában nem számíthat ezekre az emberekre, sőt, az életét, és a lánya életét is mentenie kell. Így lett belőle rendőrségi informátor, aki hol a melltartójába, hol a pénztárcájába rejtett mikrofonnal gyűjtött információkat. M iután segített börtönbe juttatni néhány befolyásos bűnözőt, bekerült a tanúvédelmi programba.

Jennifer Lawrence nemcsak a film főszereplője, hanem a producere is lesz, a rendező pedig az olasz Paolo Sorrentino. Sorrentino rendezte többek között Az ifjú pápa című tévésorozatot, az Ifjúság és az Oscar-díjas A nagy szépség című filmeket. Legutóbb Silvio Berlusconiról készített monumentális, két részes portrét Loro és Loro 2 címmel, amiből Magyarországra egy rövidebb moziváltozat jutott el, a Silvio és a többiek.