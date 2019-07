Magyarul is megnézhetjük Will Smith pesti akcióit

Új, magyar nyelvű előzetes érkezett Will Smith Gemini Man című akciófilmjéhez, amit jórészt Budapesten forgattak. (Smith itt tartózkodása elég emlékezetesre sikerült, hiszen ekkor lejtett táncot az In My Feelings-kihívás jegyében a Lánchíd tetején.) A filmben egy Henry Brogan egy elit bérgyilkost játszik, akit hirtelen üldözni kezd egy rejtélyes fiatal ügynök. Ez a fiatal gyilkos nem csak olyan jó, mint Brogan, de úgy tűnik, mintha előre meg tudná jósolni hősünk minden lépését. Már a trailer elárulja, hogy azért ilyen penge, mert ő nem más, mint Brogan klónja, akit 25 éve hoztak létre.

A rendező az Oscar-díjas Ang Lee, aki többek között az Étel, ital, férfi, nő és a Jégvihar című drámákat, és Tigris és sárkány című akciófilmet készítette. De az ő nevéhez fűződik a 2003-as, eléggé elrontott Hulk és a megosztó Pi élete is. Smith mellett feltűnik a filmben Benedict Wong (Doktor Strange), Mary Elizabeth Winstead (Scott Pilgrim a világ ellen), és Clive Owen (A sebész) is.

A Gemini Man magyar premierje október 10-én lesz.