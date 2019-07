Teszetosza, de erőszakos rajongó lett Travoltából

John Travolta és az ő bundesliga-műhaja játszák a főszerepet a The Fanatic című filmben, amit Fred Durst, a Limp Bizkit frontembere rendezett. Itt van hozzá az első előzetes.

Durstnek messze nem ez az első filmje, több Limp Bizkit-videoklip mellett készített drámát Jesse Eisenberggel (Charlie Banks: Az élet iskolája) és vígjátékot Ice Cube-bal (Esélyekkel szemben). "A filmezés szerelem, a zene pedig szenvedély, bár ez lehet kicsit bénán hangzik így" - mondta a frontember a 2014-es, Indexnek adott interjújában.

Durst a The Fanatic forgatókönyvébe is beszállt, bár hogy ez az előnyére vagy hátrányára vált, azt nehéz az előzetesből megmondani, amiről azt is nehéz eldönteni, hogy komoly vagy sem: olyan, mintha fogták volna az 1996-os A rajongót és a 2002-es Sötétkamrát (két filmet, ami megszállott emberekről szól), és a lehető legtöbb közhellyel próbálták volna elmondani a sztoriját. Hogy egy kicsit kettyósnak tűnő, Moose névre hallgató rajongó él-hal a Hunter Dunbar nevű hollywoodi szupersztárért, és ez a rajongás addig fokozódik, ameddig fizikai fenyítés is lesz belőle, ha jól értek minden utalást.

A másik főszerepet az a Devon Sawa játssza, aki az egyetlen jó dolog volt a Stallone-féle Szupercella harmadik részében.

A The Fanaticot augusztus 30-án mutatják be az Egyesült Államokban, magyar premierről egyelőre nem tudni.