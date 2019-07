De Niro és DiCaprio együtt szerepelhetnek Scorsese filmjében

A MovieWeb azt írja, hogy Leonardo DiCaprio után Robert De Niro is csatlakozik Martin Scorsese Killers of the Flower Moon c. filmjéhez. Miközben a rendező Netflixre készülő The Irishman c. filmjem még meg sem jelent, az új produkciót már 2020 nyarán bemutatnák.

Az új filmet novemberben kezdik el forgatni nagyjából azzal egy időben, hogy a The Irishman (amiben De Niro is szerepel) megjelenik. Ez ugyebár az a film, amelyhez szupermodern fiatalító technológiát használnak, de gyártás közben kiderült, hogy ez sokkal hosszabb ideig tart, mint gondolták.

Mindeközben a Killers of the Flower Moon sorrendben a hatodik közös filmje lesz Scorsesének és DiCapriónak együtt, de utóbbi De Niróval is szerepelt már közös filmben. Ugyanis 1993-ban De Niro alakította a fiatal DiCaprio erőszakos mostohaapját az Ez a fiúk sorsa c. filmben.

Ahogyan korábban mi is megírtuk, Scorsese új filmje egy kegyetlen gyilkosságsorozatról szól majd az 1920-as évek Oklahomájában. A történet szerint a helyi osage indiánok részesedést kaptak a földjükön talált olajlelőhelyekből, majd egy idő után többjük is rejtélyes gyilkosság áldozatává vált ahogy azok is, akik megpróbálták felgöngyölíteni a büntényeket. Az ügy eljutott az akkoriban megalakuló FBI-hoz is, akik ennek az ügynek is köszönhetően tettek szert országos ismertségre.

A filmmel kapcsolatban Martin Scorsese találkozott az osage indiánok vezetőjével is, hogy megbeszéljék, hogyan tudná a film anyagilag is segíteni az ott élőket. Állítólag ezen a beszélgetésen hangzott el az is, hogy De Niro is szerepel a filmben.