Egy Tarantino-film sem nyitott még ilyen jól Amerikában

Nálunk csak augusztus közepétől vetítik a mozik, Amerikában viszont már megjelent a Volt egyszer egy Hollywood c. film, ami a Deadline szerint az első hétvégéjén 40,3 millió dolláros jegybevételt hozott. Ez azt jelenti, hogy a Brad Pitt és Leonardo DiCaprio főszereplésével készült film Quentin Tarantino karrierjének legerősebben nyitó produkciója.

Az Alamo Drafthouse mozihálózat azt is jelezte, hogy soha semmit nem néztek meg ennyien az első hétvégén 35 mm-es és 70 mm-es szalagon, és ha minden jól megy, ebben a kategóriában a film megelőzheti Christopher Nolan Dunkirkjét is. A siker kell is a filmnek, mert a hírek szerint 90-96 millió dollárba került a gyártása, és a Deadline úgy tudja, hogy a mozis bevétel egy részének 30 százaléka Tarantinóhoz, Pitthez és DiCaprióhoz kerül.