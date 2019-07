Női rendezőre bízták a Red Sonja rebootot

Red Sonja 1973-ban, a Marvelnél lépett először a képregényrajongók elé, bár a gyökereit az irodalomban kell keresni, a Conant is kitaláló Robert E. Howard Red Sonya of Rogatino és Dark Agnes de Chastillon nevű karaktereiben. Az első sorozatnak 1986-ban lett vége, 2005-ig pihentették, majd megint előszedték az általában alsóneműben flangáló kardforgató amazont, akit 1985-ben Brigitte Nielsen alakított a Red Sonja című filmben Arnold Schwarzenegger oldalán. Aztán 2010-ig nagy csend volt a karakter körül, amikor is elővették, és elkezdődött a reboot fejlesztése.

Ami eltartott kilenc évig, hol Rose McGowannel, hol Amber Hearddel a főszerepen, egy ponton Simon West rendezte volna, később Bryan Singer neve is felmerült, de ő szexuális zaklatási ügybe keveredett, és kihajították a produkcióból amibe most Jill Soloway, az Amazon Transparent című sorozatának alkotója került be rendezőként.

A főszereplő személye még nem ismert, a történetet dettó Soloway írja, és azt nyilatkozta, hogy Red Sonja számára az első olyan női szuperhős, aki nem kifejezetten jó ember, inkább a Sötét lovag Batmanje vagy Deadpool áll közel hozzá. A forgatás még idén elkezdődik, ha minden igaz.