Régi csaja nélkül hepajkodik Maverick a Top Gun 2-ben

Tom Cruise első igaz nagy bluckbustersikere az amerikai vadászrepülő-iskoláról (United States Navy Strike Fighter Tactics Instructor program, avagy TOPGUN) szóló Top Gun, amit sok szinten lehet értelmezni, az alkotók, köztük az azóta elhunyt Tony Scott rendező nyilvánvalóan a haditengerészeti pilótáknak emelt emlékműnek szánta, és nosztalgikus visszatekintésre a régi szép időkre, amikor a szovjet és amerikai vadászgépek még légiharcban döntötték el, ki a faszagyerek. Az nem zavart senkit, hogy utoljára ilyenre a valóságban 1970-ben került sor, az meg pláne nem, hogy 1950 és 1970 között a szovjetek csak három gépet vesztettek, mert a Top Gun nem dokumentumfilm volt.

A pilótadzseki-divat magyarországi megteremtéséért egy személyben felelőssé tehető Tom Cruise persze nem csak pasikkal macsóskodott az idén 30 éves filmben, volt egy csaja is a göndör hajú, titokzatos mosolyú Kelly McGillis személyében, aki asztrofizikus és Top Gun-instruktor, nem mellesleg meg jól mutat a Kawasaki GPz900R hátsó ülésén. Ugrunk harminc évet, Tom Cruise 2020-ban ismét Mavericket alakítja a Top Gun: Maverick-ben, és csaja is van, Jennifer Connelly személyében. Amikor az első film készült, Cruise 24 éves volt, McGillis 29, most Cruise 57, Connelly 49.

McGillis az ET Online-nak azt nyilatkozta, hogy azért nem szerepel a filmben, mert "öreg vagyok és kövér", és nem kérték fel a szerepre, de el sem vállalta volna. Promóciós eseményekre sem hívják, a stábból sem tartja a kapcsolatot senkivel. Filmes karrierjét A kis szemtanú indította be 1985-ben Harrison Ford oldalán, ezt követte a Top Gun, majd A vádlottak 1988-ban, és teljesen úgy nézett ki, mintha a következő lépés az A-lista lenne, de nem így történt.

McGillis 1990-ben kiszállt a mókuskerékből, állítólag Abel Ferrara egyik filmjének forgatása miatt, amin a rendező rém gyökér módon viselkedett vele. A színészettel nem hagyott fel, tévében szerepelt és kisebb filmekben, néha 4-5 évre eltűnt, a prioritásai saját bevallása szerint mások lettek, és a családjára fókuszál.

A Top Gun: Maverick hazai bemutatója 2020 július 16-án lesz.