Digitális De Niróval érkezik a Casino rendezőjének új eposza

Megérkezett az első előzetes Martin Scorsese (Dühöngő bika, Casino, A Wall Street farkasa) várva várt gengszterfilmjéhez, az évtizedeken át játszódó, Robert De Niro, Joe Pesci és Al Pacino főszereplésével készült The Irishmanhez, ami a Netflixen fog majd debütálni.

A The Irishman több szempontból is figyelemre méltó. Először is ez a film megint összehozza De Nirót és Pacinót, 24 évvel a Szemtől szemben, és 11 évvel A törvény gyilkosa után, bár az utóbbiról egészen biztosan sokan megfeledkeztek már.

Másrészt a pletykák szerint ez Scorsese karrierjének legdrágább filmje, állítólag rengeteg erőforrás ment el arra, hogy az évtizedek alatt játszódó sztoriban a mesterségesen megfiatalított színészek valamennyire hitelesnek tűnjenek. És ez a film az, aminek a megszerzése a legnagyobb fegyverténye lehet a Netflixnek, ahol ugyan jelentek már meg blockbuster-költségvetésű filmek, de egyiknek sem volt olyan presztízse, mint a The Irishmannek. Negyedrészt pedig: Joe Pesci mostanában elég keveset látható a filmvásznon, bár szigorúan szólva, most sem nagyon fog.

A presztízs és a pénz pedig bőven látszik a film előzetesén, ahol a csodálatos, szélesvásznú, lassított felvételek és ambíciózus kameramozgások keverednek a szokásos Scorsese-féle gengszterhangulattal, és az utolsó pillanatban a digitálisan megfiatalított De Niróval. Az utóbbi effekt a rengeteg befektetett energia ellenére sem teljesen hihető, főleg miután az előzetesben többé-kevésbé a valós korú színészt láttuk.

De Niro játssza a filmben az ír Frank Sheerant - ő egyébként létező személy volt -, akinek a szemével végignézhetjük a második világháború utáni Egyesült Államok történetét. Al Pacino alakítja legendás Jimmy Hoffa szakszervezeti vezetőt, aki 1975-ben nyomtalanul eltűnt. Pesci pedig a régi jó barát, bár a Dühöngő bika, a Nagymenők, és a Casino cselekményeit ismerve, nem biztos, hogy a film végéig az is maradt. A három legenda mellett feltűnik a filmben Scorsese egyik másik kedvence, Harvey Keitel, illetve Jesse Plemons, Anna Paquin, Bobby Cannavale és Ray Romano is.

A The Irishman világpremierje szeptember 27-én lesz a New York Film Festival nyitófilmjeként, és valamikor az ősz folyamán kerül majd fel a Netflixre.