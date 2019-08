Kádáréknak is kell a magyar vámpír titka

Vártunk már egy ideje a Drakulics elvtársra, de most úgy tűnik, hogy nem kell sokkal többet: 2019 őszén, stílszerűen a halottak napja előtti csütörtökön hivatalosan is bemutatják a mozik a régóta készülő magyar szocialista vámpírfilmet, amihez most meg tudjuk mutatni az első előzetest is.

A Drakulics elvtársban Nagy Zsolt alakítja a feltehetőleg vámpír Fábián elvtársat, aki hazalátogat az Egyesült Államokból, hogy egy nagyszabású véradó központot nyisson, de valami nem igazán stimmel vele. Úgyhogy rászáll a magyar kémelhárítás Nagy Ervin és Walters Lili személyében, miközben a partvonalon ott figyel még Thuróczy Szabolcs, Borbély Alexandra, Balsai Móni és egy apró szerepben Bödőcs Tibor is.

Rába Roland alakításában Kádár karaktere konkrétan megjelenik a filmben, sőt, az előzetesben még az Országházról is kapunk egy snittet.

(Ha a videó nem jelenne meg, ide kattintva lehet megnézni.)

A film hivatalos történetleírása így hangzik:

70-es évek, Magyarország. A kubai forradalmat is megjárt Fábián elvtárs (Nagy Zsolt) hazalátogat, hogy megnyisson egy nagyszabású véradó mozgalmat, de valami nagyon nem stimmel vele. Az öreg harcos úgy néz ki, mint ha 30 éves lenne, laza stílusa meg egy vérvörös Mustangja van, és a nők döglenek az ágyban fáradhatatlan fenevad után.

A kémelhárítás azonban felkészült a küzdelemre, és legjobb embereit állítja az ügyre. Mária (Walters Lili) kísérőként próbál a gyanús alak bizalmába férkőzni, és ahogy az álrandevúk egyre komolyabbra fordulnak, a törékeny kis nő úgy lesz egyre magabiztosabb: nemsokára elhiszi magáról, hogy több esze és nagyobb ereje van, mint az őt dróton rángató férfiaknak. Eközben a pasija, Laci (Nagy Ervin), a megfigyelés, lehallgatás és közelharc mestere a háttérből figyel, és amikor épp nem a féltékenységtől őrjöng, akkor olyat csinál, ami pont nem az erőssége: gondolkodik.

Vajon mi lehet az örökifjú elvtárs titka, aki csatos üvegből sűrű piros levet szopogat, és sóvárogva méregeti az elvtársnők finoman ívelt nyakát? A kémek, titkos ügynökök, besúgók, szélhámosok, régi és új harcostársak mindenre fel voltak készülve, de erre nincs kiképzés…

6 Galéria: Drakulics elvtárs Fotó: Gerő Elektra

A filmet Bodzsár Márk rendezi, akinek az előző filmje a 2013-as mentős thriller, az Isteni műszak volt. Ő írta a Drakulics elvtárs forgatókönyvét is. Nagy Ervin és Nagy Zsolt nemcsak a főszerepeket játsszák, ők az executive producerek is, utóbbi ilyen rejtélyesen nyilatkozott nekünk a film világáról még 2018 elején:

Ez egy 72-ben játszódó film, a kommunizmus kellős közepén, a Kádár-érában, ahol várakozni kell akár egy fosszínű Wartburgra is éveket. És amíg ez nincs meg, csak egy Zaporozsec van mondjuk, addig csak álmodozol arról, hogy milyen lesz, ha egyszer lesz egy jobb. Valahogy így vannak ezek a filmbeli emberek is a viszonyaikkal. Mindenki tudja, hogyan kéne helyesen viselkedni, de mégis behazudnak maguknak valami egészen mást. Arról szól, hogyan válnak valóra ezek az álmok, hogyan lesz a fejekben tisztaság, hogyan lesz egy élhetőbb világ, ahol valódi versenyhelyzetek vannak.

A Drakulics elvtársat október 31-én mutatják be a mozik.