Tőrbe ejtve címmel jön Rian Johnson sztárokban gazdag krimije

Az angol előzetes alapján ígéretesnek tűnt Rian Johnson (Looper – A jövő gyilkosa, Star Wars: Az utolsó Jedik) krimije, a Knives Out, és a modern köntösbe öltöztetett Agatha Christie-történet trailere most már magyar nyelven is elérhető.

A sztori a következő: a milliárdos krimiírót 85. születésnapján holtan találják vidéki villájában. A partit követő napon a tett helyszínére érkezik a híres magándetektív, Benoit Blanc, akit egy titokzatos személy bízott meg a szenzációs bűncselekmény felderítésével.

A milliárdos krimiírót az Oscar-díjas Christopher Plummer alakítja, díszes családját olyan sztárok keltik életre, mint Chris Evans, az Oscar-jelölt Toni Collette, a kétszeres Golden Globe-díjas Jamie Lee Curtis, az Oscar-jelölt Michael Shannon, a Golden Globe-díjas Don Johnson, a személyzet egyik tagját Ana de Armas játssza, a neves detektív szerepét pedig Daniel Craig kapta meg.

Tervezett hazai bemutató: 2019. november 28.