A Disneyt meglegyintette a felvásárolt Fox gyenge eredménye

A globális jegyeladási rekordok ellenére a Walt Disney Co. médiakonszern 553 millió dollár veszteséget könyvelt el az április-júniusi időszakban, részben a rivális 21st Century Fox vállalat felvásárlása, részben a tervezett streaming-szolgáltatásába való befektetések miatt, írja az MTI.

„A Fox stúdió teljesítménye jóval elmaradt a korábbiaktól és attól, amit reméltünk, hogy elér az akvizíció nyomán" – mondta Bob Iger, a Walt Disney Co. elnök-vezérigazgatója az eredmények keddi ismertetésekor.

A Fox-filmek, köztük az X-Men: Sötét Főnix bukása 170 millió dolláros veszteséget eredményezett.

A mozikban óriásit bukó, és a kritikusok által is lehúzott Sötét Főnix gyártási költsége a marketingköltéseket leszámítva is elérte a 200 millió dollárt. Ehhez képest az Egyesült Államokban csak 65,8, világszerte további 252,4 millió dollárt termelt, írja a The Wrap.

A keddi bejelentések után a Disney részvényárfolyama közel 4 százalékot esett, mert nagyobb várakozások voltak a cégbirodalom eredményével szemben.

A médiakonszern márciusban zárta le a Fox 71,3 milliárd dolláros felvásárlását, amelynek nyomán a 21st Century Fox mozifilm- és tévéműsorgyártása mellett a Disney tulajdonába került olyan jelentős produkciók szerzői joga is, mint az Avatar, az X-Men, a Jégkorszak, a Modern család és a Simpson család, valamint ellenőrzése alá került a 20th Century Fox, a Fox Searchlight Pictures, a Fox 2000 Pictures, a Fox Family és a Fox Animation vállalat.

Kedden további részleteket is nyilvánosságra hoztak a Walt Disney új, Disney+ nevű digitális streaming-szolgáltatásáról, amelyet november 12-én terveznek elindítani, hogy versenybe szálljanak a Netflixszel. A Disney azzal számol, hogy legalább 60-90 millió előfizetője lesz a 2024-es pénzügyi év zárásakor.

A médiakonszern több mint egymilliárd dollárt tervez elköltetni a 2020-as pénzügyi évben és kétmilliárd dollárt 2024-ig az új szolgáltatás felfejlesztésére.

A Walt Disney stúdió júliusban új rekordot - 7,67 milliárd dollár - állított fel a globális jegyeladásokban, amellyel saját 2016. évi 7,61 milliárd dolláros jegyeladását szárnyalta túl. Idén négy filmje is - Az oroszlánkirály, a Bosszúállók - Végjáték, a Marvel Kapitány és az Aladdin - globálisan egymilliárd dollárnál több bevételt hozott a stúdiónak.