Woody Harrelsonnak nem kellett Jerry Maguire szerepe, már megbánta

Woody Harrelson nemrég az Esquire magazinnak adott interjút, amiben elmondta, egyszer bánta meg, hogy nem vállalt el egy szerepet, ez pedig a Jerry Maguire - A nagy hátraarc című film főszerepe volt. A színész azért mondott nemet a producernek, James L. Brooksnak, mert szerinte a kutyát nem érdekelte volna egy bukott sportügynök.

Rosszul gondolta, az 1996-os film óriási siker lett mind a kritikusok, mind a közönség körében, Tom Cruise még egy Oscar-jelölést is kapott az alakításáért.

Arról is mesélt, a Zombielandet sem vállalta volna el, ha az ügynöke nem olyan kitartó. A színész ugyanis nem akarta elolvasni még a forgatókönyvet sem a zombik miatt, de végül meggyőzték, hogy vessen rá egy pillantást, és elég meggyőzőnek találta. Woody Harrelson természetesen igent mondott a folytatásra is, a Zombieland: Double Tapet október 25-én mutatják be a magyar mozik, az amerikai premier után egy héttel.