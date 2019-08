Az amerikai tömegmészárlások miatt dobozban marad a Universal embervadászos thrillerje

A Vadászat (The Hunt) az egyik klasszikus horror/thriller témát dolgozza fel vagy hatvanadjára, azt amiben a Gazdag És Gátlástalan Ember azt csinál a csórókkal, amit akar, teszem azt, levadássza őket egy szigeten. Nekem az első ilyen emlékem az 1982-es Pulykavadászat volt, az alámondásos VHS-kalózvideózás hőskor egyik fontos darabja, amiben a távoli, 1995-ös jövőben egy totalitáriánus állam arisztokráciájának az a legnagyobb szórakozása, ha a deviánsnak ítélt polgárokat íjpuskával levadássza.

Aztán Klág kolléga rávilágított, hogy az első(?) ilyen exploitation filmet The Most Dangerous Game címmel (kapaszkodj, magyarul ebből Zaroff, a nyilas szervezet lett) 1932-ben mutatták be, szóval, már ha csak a filmes előzményeket nézzük, is hosszú története van a műfajnak, Battle Royal, hogy messzebb ne menjünk. Az elméletileg ősszel érkező Vadászat is ilyen film, gazdagok vadásznak egy tucat ismeretlenre, de a fagyi visszanyal, mert az egyik zsákmányállat berág, és levadássza a vadászokat. Hilary Swank mellett Emma Roberts, Amy Madigan, Ethan Suplee, Betty Gilpin, Justin Hartley, Glenn Howerton, Wayne Duvall, Hannah Culwell és Alexander Babara szerepel benne, az írói meg Damon Lindelof és Nick Cuse (Carlton Cuse sztárshowrunner fia) voltak.

Aztán El Pasóban, Daytonban és Chicagóban elmebetegek vadásztak le vagy negyven embert egy hétvége alatt, a Universal pedig megijedt. Először csak a film promóciós kampányát állították le múlt héten, majd egy héttel később bejelentették, hogy a filmet nem mutatják be. A lövöldözések mellett az is közrejátszott a döntésben, hogy Donald Trump amerikai elnök a Twitteren mindenféle hatásvadász mocsoknak nevezte a fimet, "ami csak az indulatokat korbácsolja fel, és zűrzavart okoz."

A filmet nem semmisítik meg, egyszerűen csak dobozban marad, és majd egyszer, ha időszerű és ízléses lesz megmutatni, ahogy Betty Gilpin és Hilary Swank macska-egér harcot vívnak egymással, akkor moziba kerülhet.