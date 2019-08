Eddie Murphy megint a régi

Legyünk őszinték: Eddie Murphyt a 48 óra, a Beverly Hills-i zsaru, az Amerikába jöttem, a Harlemi éjszakák és az első Bölcsek kövére miatt lehet szeretni, már ha az ember nem ismeri a stand-upjait (Delirious, Raw) és a Saturday Night Live-ban 1980-84 között nyújtott teljesítményét, de élő embert nem tud nekem mutatni senki, aki a Norbit, a Pluto Nash vagy az Üresfejű miatt lett fan. Ha nagyon megengedők vagyunk, mondhatjuk, hogy a 2007-es Shrek 3 óta semmit nem tett le az asztalra, amit nem a rezsifizetés motivált, épp ezért néztem tátott szájjal és párás szemekkel a Dolemite Is My Name című, igaz történet alapján készült Netflix-film előzetesét, ezt:

A szereposztás elképesztően erős, Murphy mellett, Wesley Snipes, Keegan-Michael Key, Kodi Smit-McPhee, Chris Rock, Craig Robinson, London Worthy, Tituss Burgess és Mike Epps szerepel benne, a történet meg valós személyen, Rudy Ray Moore-on alapul, aki 1975 és 1979 között több zseniális blaxploitation filmet forgatott, többek között a Dolemite címűt, egy kung-fu-ban járatos feka striciről.

Ősszel jön a Netflixre.