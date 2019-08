Bruce Lee lánya szerint Tarantino végre befoghatná

Támogass te is!

- felelte Shannon Lee, Bruce Lee lánya és hagyatékának kezelője a Varietynek, amikor a lap arról kérdezte, mit szól Quentin Tarantino nyilatkozataihoz apjáról, a Volt egyszer egy... Hollywood című film kapcsán.

Tarantino legújabb filmjének egyik hosszú jelenete ugyanis Bruce Leeről szól: a filmben iszonyú nagyképűnek ábrázolt harcművész-színész azzal kérkedik, hogy „nyomorékká tenné” Muhammad Alit is, ha arra kerülne a sor, de Brad Pitt karaktere kiröhögi.

Ráadásul Tarantino valóban nem elégedett meg ennyivel, a nyilatkozataiban is hangsúlyozza, hogy Bruce Lee szerinte tényleg egy arrogáns hetvenkedő volt. Nemrég egy moszkvai sajtóeseményen azt mondta:

Bruce Lee arrogáns fickó volt, és úgy is beszélt, ezt nem csak úgy kitaláltam. Hallottam, hogy ilyeneket mond. Az emberek most azt mondják, sosem mondott olyat, hogy meg tudná verni Muhammad Alit, pedig de, mondott ilyet. Nemcsak hogy mondta, de még a felesége, Linda Lee is ezt írta a róla szóló monográfiájában, az elsőben, amit olvastam róla."