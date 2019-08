Karácsonyi film készült A Világ Egyik Legidegesítőbb Dalából

Még véget sem ért a nyár, de még a főszezon sem, sőt, ön talán most is éppen nyaral valami tengerparti helyen, de a filmesek már most elkezdik a nyomasztásunkat a Last Christmas című dallal, amit ezek szerint most már nem csak egész decemberben kell naponta hetvenkétszer meghallgatni a világ összes nyilvános helyén és rádióadóján. Idén még rosszabb a helyzet: már augusztusban megkezdődik a dal szezonja, mivel Emma Thompson filmet írt belőle, és már el is készült hozzá az első előzetes.

A film sztoriját valóban a Wham! - George Michael együttesének - azóta a plázák által örökre tönkretett és bugyuta karácsonyi slágerré silányított dala inspirálta. A sztorija egy karácsonyi tematikájú boltban manóként dolgozó lányról (Emilia Clarke a Trónok harcából) és egy ételosztó önkéntesként dolgozó srácról (Henry Golding a Kőgazdag ázsiaiakból) szól. A lány valamilyen szívbetegséggel küzd vagy küzdött, de nem nagyon akar tudomást venni a dologról, és a munkájában, meg általában az életében sem mennek túl jól a dolgai, amin persze várhatóan változtat majd a férfival való találkozás.

A forgatókönyvet a filmben a lány anyukáját játszó Emma Thompson annak idején még George Michaellel együtt kezdte el írni, a zenész 2016-ban, pont karácsony napján bekövetkezett haláláig dolgoztak együtt. Később csatlakozott hozzájuk Bryony Kimmings is, aki annak idején azt mondta, szeretné, ha lennének transzeneműségre vagy melegségre vonatkozó részek a filmben, már csak azért is, hogy tisztelegjenek Michael melegjogi tevékenysége előtt, de a trailerből úgy tűnik, ilyesmi vagy egyáltalán nem került végül a filmbe, vagy csak marginálisan.

A filmet az a Paul Feig rendezi, aki az Egy kis szívesség című filmben már dolgozott együtt Goldinggal, de ő rendezte a Koszorúslányokat, A kémet, a Női szerveket vagy a Szellemirtók női verzióját is.

A Last Christmasben elhangzik persze a címadó dal is, de legalább egy, eddig ismeretlen George Michael-szám is lesz majd benne. Magyarországon november 7-én mutatják majd be, egy egészen tragikusan rossz magyar címmel: Múlt karácsony. Tényleg.