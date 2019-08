Telefonokkal forgott a menekültfilm

Az idei Sundance-fesztiválon mutatták be a Midnight Traveler (Éjféli utazó) című dokumentumfilmet, ami egy afgán menekült család útját mutatja be az otthonuktól egészen Németországig. Az első előzetes meg is érkezett hozzá.

A négyfős Fazili-családnak azért kellett menekülnie Afganisztánból, mert az amúgy dokumentumfilmes családfőre a tálibok vérdíjat tűztek ki. Az útjuk során bejárták Görögországot, Bulgáriát, Szerbiát és természetesen Magyarországot is. Az utat három mobiltelefonnal rögzítették, az ezekkel készült felvételekből áll össze a Midnight Traveler, amit az idei berlini filmfesztiválon is bemutattak.

A család a film végére megérkezik Németországba, de egy idei interjúból kiderül, hogy 10 hónap tartózkodás után a kormány vissza akarta küldeni őket Magyarországra. Hasszan azt nyilatkozta, hogy három hónapot voltak hazánkban, és ott "a rendőrség nem emberként bánt velünk". A Magyarországon történteket a Midnight Travelerben is bemutatják.

A Midnight Travelert szeptemberben mutatják be az Egyesült Államokban, magyar premierről egyelőre nem tudni.