Jön a Mátrix 4, Keanu Reeves újra Neo lesz

A Wachowski testvérpár idősebbik fele, Lana Wachowski (korábban: Laurence Wachowski) írja és rendezi a negyedik Mátrix-filmet, írja a Variety a Warner Bros. bejelentése nyomán.

"Lana egy valódi látnok, egy egyedülálló és eredeti filmes" – büszkélkedett Toby Emmerich, a Warner Bros. elnöke a keddi bejelentéskor. Lana Wachowski egyébként nemcsak íróként és rendezőként, hanem producerként is dolgozik majd a Mátrix legújabb részén, rajta kívül Aleksandar Hemon és David Mitchell dolgozik a forgatókönyvön.

A Variety információi szerint a Mátrix negyedik részében az 54 éves Keanu Reeves Neóként, az 51 éves Carrie-Anne Moss pedig Trinity szerepében tér vissza, az új rész gyártása pedig 2020 elején kezdődik majd el.

Lana Wachowski 2008-ban váltott nemet, a Felhőatlasz című filmje premierjére már rózsaszín hajjal, nőként érkezett, és Lana-ként mutatkozott be. Ő volt az első ismert hollywoodi rendező, aki nyilvánosan is felvállalta, hogy transznemű. Testvére, Lilly Wachowski (korábban: Andrew Paul Wachowski) nyolc évvel később jelentette be, hogy ezentúl ő is nőként éli az életét.

Az első Mátrix-film egyébként épp idén lett 20 éves, 1999-ben mutatták be, vagyis ugyanabban az évben, amelyikben a Harcosok klubját, a Hatodik érzéket, a Magnóliát, a Halálsoront, az Amerikai szépséget és az Ideglelést.