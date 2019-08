Reszkessetek, betörők, Rambo mindenkit lemészárol!

Gondolt már valaha arra, mi lett volna, ha a Reszkessetek, betörők című karácsonyi filmet Sylvester Stallone írta volna? Nem kell tovább gondolkodnia, ugyanis a Rambo V - Utolsó vér című filmből pontosan ki fog derülni: Rambo beveszi magát a víkendházába, és felkészül a bűnözők fogadására, csak ami Macaulay Culkinnál összetört karácsonyfadísz volt, az nála a mellkasba vágódó acélkaró.

Pár hónapja már kiadtak egy előzetest a Rambo ötödik részéhez, de abból csak annyi derült ki, hogy Rambo nagyon-nagyon kemény, és nincs fegyver, amitől megrémülne, valamint nincs fegyver, amit ne használna remekül. A most kijött trailerből viszont már a sztori is összeáll valamennyire.

Eszerint egy banda elrabolja azt a nőt, akit Rambo a rokonának tekint, és aki nagybácsinak szólítja őt, így hiába tervezte azt, hogy nyugodtan fog élni, mégis újra fegyvert kell fognia, hogy kiszabadítsa őt. Nagyjából így:

A film egyik írója most is a főszereplő Sylvester Stallone, a rendező viszont viszonylag újonc lesz: Adrian Grunberg főleg second unit rendezőként dolgozott komoly produkciókban, rendezőként eddig csak a Börtönregény című Mel Gibson-film szerepel az önéletrajzában.

A Rambo V-öt szeptember 19-én mutatják be Magyarországon.