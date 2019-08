Scarlett Johansson imádnivalóan kedves, mégis faképnél hagyják

A tintahal és a bálnáért Oscarra jelölt Noah Baumbach nem kisebb sztárokat kért fel új, netflixes filmjének főszerepére, mint Scarlett Johansson és az utóbbi időkben az új Star Wars-filmek egyik főszereplőjeként is ismert Adam Driver, de a mellékszerepekre is csak a legnagyobbakkal elégedett meg. A Marriage Story egy házasság felbomlásáról szól, és nagyon ötletes módon rögtön két előzetest is kapott: egyet a feleség és egyet a férj szemszögéből.

De nemcsak a trailerkettőzős alapötlet, hanem maguk az előzetesek is nagyon ötletesek: a két szereplő hosszasan sorolja bennük, hogy mi minden miatt olyan nagyon szeretetreméltó a másik, mennyi csodás tulajdonsága van, aztán hirtelen mégis a válóperes tárgyaláson találjuk magunkat velük együtt.

Ez itt a feleség szemszöge:

Ez meg a férjé:

Ahhoz képest, hogy mekkora színészek játszanak benne - a főszereplőkün kívül az Oscar-jelölt Laura Dern, az Oscar-jelölt Alan Alda és a Golden Globe-jelölt Ray Liotta -, és ahhoz képest, hogy az egész mennyire ígéretesnek tűnik attól az író-rendezőtől, aki olyan filmeket írt Wes Andersonnal együtt, mint A fantasztikus Róka úr vagy az Édes vízi élet, és olyanokat rendezett, mint a Frances Ha, a Greenberg vagy a The Meyerowitz Stories, eddig viszonylag kevés hírverést kapott a film.

Most viszont hamarosan bemutatják mozikban is, először a velencei, aztán a torontói filmfesztiválokon, a fesztiválkörút után pedig annak rendje és módja szerint felkerül majd a Netflixre, de a pontos dátumot még nem tűzték ki.