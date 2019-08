Nagyon úgy néz ki, hogy nem csinál több Pókember-filmet a Marvel

A Deadline robbantotta a sztorit, miszerint hiába tart már globálisan egymilliárd dollár feletti bevételnél a legutóbbi Pókember-film, a következő már nem Marvel/Disney és Sony koprodukcióban készül.

A hírek szerint a Marvel atyaúristene, Kevin Feige nem dolgozik producerként a következő Pókember-filmen, mivel a két stúdió továbbra sem tud megegyezni arról, hogy folytassák a közös munkát az egyik legismertebb szuperhőssel kapcsolatban. És nagyon úgy néz ki, hogy ha Feige kiszáll, akkor a Marvel is.

Ugyebár Pókember elég speciális helyzetben van, mert hosszú évek óta a Sony rendelkezik a karakter a megfilmesítési jogaival, de a Tom Holland-féle reboot óta a stúdió kvázi kölcsönadta a szuperhőst a Marvelnek, hogy szerves része legyen a több tucat filmből álló mozis univerzumnak. A húzás bejött, hiszen az eddig két önálló Pókember-film több pénzt termelt, mint az Andrew Garfield-féle filmek, és a korábban hatalmas terveket szövögető, majd csúnyát koppanó Sony annyira fellelkesült, hogy a Venommal ismét elkezdték felépíteni a saját, Marveltől független szuperhősös univerzumukat.

Korábban arról szóltak a hírek, hogy a két stúdió megszakítja az együttműködést, hogy ha a legújabb, Pókember: Idegenben című film globálisan nem teljesít egymilliárd dolláros bevétel fölött, azonban a film már ott tart, hogy nemrég megdöntötte a 007 - Skyfall Bond-film rekordját, és minden idők legtöbb pénzt hozó Sony-produkciója lett. A Deadline forrásai szerint két Pókember-film fixen készülhet még a jövőben, és a legutóbbi történetét is egy hatalmas cliffhangerrel zárták le.

A Sony azóta meg is erősítette a híreszteléseket azzal, hogy a Disney és Feige valóban nem kíván a továbbiakban együttműködni a stúdióval. A cég szóvivője hozzátette, hogy megérti, hogy a nemrég bejelentett új Marvel-filmek miatt Feige túlságosan leterhelt, és reménykednek benne, hogy a jövőben még folytatódhat a közös munka. Az már más kérdés, hogy a legutóbbi két Pókembert rendező John Wattsnak nincs szerződése a következő filmre.

Állítólag a szakítást az okozta, hogy a Disney ragaszkodott ahhoz, hogy fele-fele arányban állja a két stúdió a költségeket, és a tervek szerint más olyan filmekbe is beszálltak volna a Sonynál, amelyben Pókember-karakterek (ez körülbelül 900 karakter) szerepelnek. Erre a Sony emberei más opciókkal álltak elő, amire meg a Disney nem volt hajlandó, mert kevesellték azt a pénzmennyiséget, amit az alku alapján kapnának a bevételből.

A Sony a hírek szerint úgy érzi, hogy Feige nélkül is meglesznek, és már készült a második Venom, de saját filmet kap Jared Leto főszereplésével Morbius, valamint a tervek között szerepel egy Kraven-, Silver Sable- és Black Cat-film is, ahogyan a Garfield-féle második Pókember-film végén belengetett, de végül elkaszált Baljós hatos is.