Veszélyben Martin Scorsese leghosszabb filmjének mozis bemutatója

Több mint húsz éve nem mutattak be olyan hosszú amerikai közönségfilmet, mint amilyen a 210 perces, a mozikban megszakítás nélkül játszott The Irishman lesz, Martin Scorsese eddigi legdrágább filmje. Amelyet a legnagyobb amerikai mozihálózatok nem nagyon akarnak bemutatni, persze nem a hossza, hanem a Netflix-szel való vitájuk miatt.

Mi is sokat írtunk arról, mennyire ferde szemmel nézi egyrészt a moziipar, másrészt a sznob filmes közösség a Netflix online filmmegosztó térhódítását. Utóbbi miatt sokszor felmerül, hogy ne is lehessen netflixes filmeket nevezni a legfontosabb filmfesztiválokra, vagy akár az Oscarra, előbbi pedig azzal jár, hogy a mozik nem akarnak olyan filmeket a műsorukra tűzni, amelyeket aztán pár hét múlva már bárki megnézhet ingyen (vagyis az előfizetési díjért cserébe) otthon vagy akár a munkába menet a telefonját. (Mondjuk pont a The Irishmanhez azért nagyon messze kell dolgozni.)

A vita egyik áldozata most Scorsese új filmje. A Netflix ugyanis ragaszkodik hozzá, hogy az előfizetők a lehető leghamarabb elérhessék a The Irishmant, ezért bő három héttel, 26 nappal azután, hogy először vetítik majd széles körben az amerikai mozik, november 27-én már fel is kerül majd a netre. (A film legelőször szűkebb körben a New York Filmfesztiválon lesz látható szeptember 27-én.) A nagyobb mozihálózatok viszont ragaszkodnának ahhoz, hogy a hozzájuk is bekerülő filmek legalább 90 napig ne legyenek szabadon elérhetőek, és legalább 74-76 napig pénzért se lehessen őket megnézni online. A Netflix ehhez képest egy korábbi ajánlatában egy 30 napos kompromisszumot vetett fel - írja a Hollywood Reporter.

A lap úgy tudja, az egyik legnagyobb mozihálózattal, az AMC-vel nem is sikerült megegyezni, így a The Irishman elsősorban kisebb művészmozikban lesz majd látható novemberben Amerikában. Ami azért a Netflixet is zavarhatja, mivel 200 millió dollárba került a film elkészítése. A Netflix egyébként próbál kedvezni a nagy rendezőknek: a lap azt írja, a szolgáltató bevezet egy olyan tévés beállítást, amellyel a legnagyobb alkotók filmjeit mindenképpen a rendező által elképzelt képarányban, színekben, kontrasztban és képkocka-sebességgel lehessen megnézni.

Az IndieWire egyébként azt írja, a 210 perces The Irishman lesz a leghosszabb amerikai közönségfilm, amelyet az 1996-os, Kenneth Branagh-féle, 4 óra 2 perces Hamlet óta bemutattak a mozik, és ez lesz Scorsese leghosszabb filmje (hacsak nem dönt még úgy a premierig hátralévő egy hónapban a rendező, hogy rövidít rajta.)

A film korábban azzal is feltűnést keltett, hogy a rendező digitális technikával fiatalította meg a benne játszó színészeket, mivel a történet hatalmas időt ölel fel, így az előzetesben például látható a megfiatalított Robert De Niro is.

De Niro játssza a filmben az ír Frank Sheerant - ő egyébként létező személy volt -, akinek a szemével végignézhetjük a második világháború utáni Egyesült Államok történetét. Al Pacino alakítja legendás Jimmy Hoffa szakszervezeti vezetőt, aki 1975-ben nyomtalanul eltűnt. Joe Pesci pedig a régi jó barát, bár a Dühöngő bika, a Nagymenők, és a Casino cselekményeit ismerve, nem biztos, hogy a film végéig az is maradt. A három legenda mellett feltűnik a filmben Scorsese egyik másik kedvence, Harvey Keitel, illetve Jesse Plemons, Anna Paquin, Bobby Cannavale és Ray Romano is.