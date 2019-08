20 ezer szexpartnere volt a Mindörökké Batman rendezőjének

75 éves a világ egyik legnépszerűbb szuperhőse. Hét filmben szerepelt, volt köztük zseinális és pocsék is. Kulisszatitkok, derékba tört karrierek és mellbimbók. Önnek melyik volt a kedvence?

Úgy látszik, hogy Hollywoodban csak az idősebb korosztály engedheti meg magának, hogy semmitmondó udvariasságok helyett valódi válaszokat adjon egy interjúban. Nemrég Anjelica Huston színésznő, most pedig Joel Schumacher rendező adott meglepően őszinte interjút a Vulture-nak.

Az éppen augusztus 29-én 80 éves rendező többek között olyan filmeket készített, mint az Egyenesen át, az Összeomlás, Az ügyfél, a Mindörökké Batman, a Batman és Robin, a Ha ölni kell vagy A fülke. Utoljára a 2012-es Túszjátszmát rendezte, azóta csak Kártyavár epizódokban dolgozott. Pedig nincs rossz formában: az interjú előtti napon éppen lábnapot tartott a személyi edzőjével, másnap ennek minden kínjával nyilatkozott.

Az interjú legmeglepőbb állítása kétségtelenül az, hogy a rendezőnek becslése szerint mintegy húszezer szexpartnere volt. (Ez a szám tényleg becslés, szerinte lehetett 10 ezer vagy akár 30 ezer is.) A riporter hüledezésére aztán elmagyarázza, hogy ez azért nem olyan különleges, mert neki, mint meleg férfinak, erre simán megvolt a lehetősége.

"Manapság egy csomó meleg megházasodik, gyerekeket adoptálnak vagy saját gyereket vállalnak. Amikor én voltam fiatal, ezek egyike sem volt jellemző. Ha bementél egy melegbárba, és ott volt kétszáz másik férfi, akkor azt mondtad, hogy "Oké, ki akar egy kis házikót fehér léckerítéssel, és egy kutyát meg egy gyereket?" vagy azt mondtad, hogy "Ki akar dugni ma éjjel?". A kedves, külvárosi élet vagy a gyereknevelés nem volt valami vonzó koncepció akkoriban".

Az interjúban arról is szó esik, hogy sok cikk és kritika szólt arról, hogy Schumacher Batman-filmjei, a Mindörökké Batman, és különösen a Batman és Robin a sorozat a karaktereit (konkrétan a két címszereplőt) közelebb hozta a melegekhez. Ha nem is csinált belőlük egy párt, de a filmben megjelent egy ilyen vonal Batman és Robin kapcsolatában. A rendező szerint ha nem lett volna köztudott, hogy ő meleg, ez az elképzelés soha nem merült volna fel. Ráadásul az az elmélet, hogy Batman és Robin valójában egy pár, már jóval az ő színre lépése előtt megvolt.

Hozzátette, hogy szerinte a Mindörökké Batman volt a legolcsóbb Batman-film valaha, mert sem Nicolde Kidman, sem Chris O'Donnell, sem Val Kilmer, sem ő nem kapott érte sokat. Jim Carrey és Tommy Lee Jones jobban jártak, mert ők éppen egy-egy sikeres film után voltak. Arról is mesélt, hogy Tommy Lee Jones nem bánt túl kedvesen Carreyvel a forgatáson, aminek a hátterében a szakmai féltékenység állt.

Szó esik egy csomó másik sztárról is, akivel Schumacher dolgozott. Elmeséli például, hogy Julia Roberts, akivel két filmet is forgatott, szó szerint a vállán zokogott, amikor a Micsoda nő és az Egyenesen át után annyira híres lett, hogy hirtelen minden sztori érdekelni kezdte a lapokat róla. A rendező beszél arról is, hogy miért volt nehéz Val Kilmerrel dolgozni, és hogy mennyire fájdalmas volt Brad Renfro korai halála, akit ő fedezett fel, és tett már gyerekként sztárrá Az ügyfélben.