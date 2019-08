Minden, amit a Mátrix 4-ről tudunk

Átírták volna a kedvéért a filmet. Leonardo DiCaprio és Brad Pitt is visszautasította a főszerepet.

Óriási meglepetést okozott Warner Bros. múlt heti bejelentése, miszerint jön a negyedik Mátrix-film, ráadásul az eredeti rendezőpáros, a Wachowski testvérpár idősebbik felével, Lana Wachowskival, és az eredeti főszereplőkkel, Keanu Reevesszel és Carrie-Anne Moss-szal. (Íme egy gyűjtés a hírre érkezett reakciókból és mémekből.) A meglepetés annak ellenére volt hatalmas, hogy egy újabb Mátrix moziról, legyen az folytatás, remake, reboot vagy bármi más, már évek óta keringenek a pletykák. Az első Mátrix-film idén húszéves, és a stúdiók szeretik évfordulókhoz kötni a nagy sikereik felmelegítését, ezért sem volt teljesen váratlan a Warner bejelentése.

És mégis: hiába merült fel újra és újra egy lehetséges újabb film, hiába nyilatkoztak az érintettek nyitottan a folytatásról,

eddig minden felmerülő ötlet képtelenségnek tűnt.

(Bár nem nagyobb képtelenségnek, mint remake-et csinálni a Holtpontból, vagy újabb és újabb Star Wars trilógiákat gyártani.) 2017 elején aztán az egyik legrangosabb filmes lap, a The Hollywood Reporter írta meg, hogy a Warner Bros. stúdió most tényleg elkezdett a Mátrix-filmek újraindításán dolgozni. Azt is tudni vélték, hogy az eredeti trilógiát író-rendező Wachowski testvérpár egyelőre nincs benne a projektben, főszereplőnek viszont már kinézték a Creed-filmekben és a Fekete párducban játszó Michael B. Jordant.

“Fura lenne, de miért is ne?”

Később Zak Penn, több X-Men-film, az első Bosszúállók és A hihetetlen Hulk sztorijának írója megerősítette, hogy felkérték arra, hogy készítsen egy forgatókönyv-vázlatot (treatmentet) az új Mátrixhoz. "Egyelőre csak annyit mondhatok, hogy senkinek nem kéne, és senki nem is akarja rebootolni a Mátrixot. Akik ismerik az Animátrixot és a képregényeket, értik, mire gondolok. Mást még nem mondhatok, de azt megjegyezném, hogy a "reboot" és a "remake" szavakat mindenki csak egy újságcikkből vette - nem kéne a pontatlan hírekkel foglalkozni.”

Ami pedig a főszereplőt illeti, erről azt mondta, hogy

Ha újra kéne castingolni Keanu Reeves szerepét, én Keanu Reevest választanám.

Keanu Reeves viszont korábban úgy nyilatkozott a Yahoo Moviesnak, hogy csak akkor vállalná a feladatot, ha Wachowskiék is benne lennének. „Nekik kéne írniuk és rendezniük. És persze lássuk meg, milyen lenne a sztori, de amúgy persze, bár nem is tudom, fura lenne, de miért is ne?”

Ezzel el is ült a dolog egy darabig, mármint azonkívül, hogy kiderült, hogy az első Mátrixban Neo szerepét Will Smith és Sandra Bullock is eljátszhatta volna. Aztán pár hónappal ezelőtt, amikor a John Wick 3-at népszerűsítette, Chad Stahelski rendező elszólta magát, miszerint nagyon boldog, hogy a Wachowski testvérek nemcsak egy Mátrix-filmen dolgoznak, hanem kibővítik mindazt, amit annyira szerettünk. És ha az eredmény megközelíti azt a szintet, amit korábban csináltak, akkor csak egy telefonjukba kerülne, és ő rohanna velük dolgozni azonnal. Stahelski volt ugyanis a Mátrix-filmek kaszkadőrkoordinátora. Később közleményben úgy módosította a kijelentését, hogy csak feltételes módban beszélt. Aztán augusztusban megtörtént a hivatalos bejelentés.

Kik lesznek a Mátrix 4-ben és kik maradnak ki?

Az eredeti trilógiát a Wachowski testvérek együtt írták és rendezték, ahogy valamennyi filmjüket. Akkor még Larry és Andy néven dolgoztak, azóta mindketten nemet váltottak, most már nőként, Lana és Lilly Wachowski néven élnek. A Mátrix 4-et az idősebb testvér, Lana egyedül rendezi majd, Lilly állítólag azért nem tér vissza, mert a Showtime transzneműekről szóló dramedy sorozatán, a Work in Progressen dolgozik. Az új filmet Lana mellett Aleksandar Hemon és David Mitchell írják, utóbbi a Felhőatlaszban már dolgozott a Wachowski testvérekkel, ő írta a regényt, amiből a film készült. Amúgy mindketten elsősorban szépírók, viszonylag kevés filmes tapasztalattal.

Az operatőr a kétszeres Oscar-díjas John Toll lehet, vele jelenleg tárgyalnak. Toll a Brad Pitt főszereplésével készült Szenvedélyek viharában-ért és a Mel Gibson rendezte A rettenthetetlenért kapott Oscart, de ő fényképezte többek között Az őrület határánt, a Vanília égboltot és a Trópusi vihart is. A Wachowski testvérekkel a Felhőatlaszban, a Jupiter felemelkedésében és a Nyolcadik érzék című sorozatban dolgozott együtt. A Mátrix-filmek operatőre, Bill Pope nem tér vissza, a koncepcióért részben felelős Geofrey Darrow viszont igen.

Ami a színészeket illeti, Keanu Reeves nélkül nehezen képzelhető el a Mátrix 4, még akkor is, ha korábban volt ilyen terv is. Reeves népszerűsége elsősorban a John Wick-filmeknek köszönhetően újra magasan jár, sőt, talán a Mátrix-trilógia óta nem volt ennyire sikeres időszaka, mint az elmúlt években. A stúdió hülye lenne nem kiaknázni a színész körüli rajongást. Meglepőbb, hogy a Trinityt játszó Carrie-Anne Moss is visszatér, hiszen Trinity meghalt a Mátrix - Forradalmakban. (Persze Neo is feláldozta magát, de az Építésztől tudjuk, hogy ő már a hatodik Kiválasztott volt a sorban. Trinity feltámadása valahogy furcsább, de a Mátrix világában persze bármi elképzelhetőnek tűnik.)

Valószínűleg nem tér vissza viszont Laurence Fishburne, ami nem jelenti azt, hogy Morpheust nélkülözni fogjuk a Mátrix 4-ben. Itt jön ugyanis újra a képbe Michael B. Jordan. Ugyan csak pletyka, de lehet, hogy ő játssza majd a fiatal Morpheust, esetleg Morpheus fiát vagy valamilyen rokonát. De az is lehet, hogy a fiatal Morpheus ötlete csak a korábbi, mára elvetett reboothoz kapcsolódott. Hogy mi lesz Smith ügynökkel, vagyis hogy Hugo Weaving is visszatér-e, egyelőre nem tudni. Korábban úgy nyilatkozott, hogy ő ugyan szívesen eljátszaná újra Smith-t, de szerinte egy új Mátrixhoz a stúdió már fiatalabb színészeket szeretne.

De miről fog szólni?

Természetesen ez a legnagyobb kérdés, és erről van a legkevesebb információ. “Sok minden, amit Lilly és én húsz évvel ezelőtt felfedeztünk a valóságunkról még relevánsabb manapság. Nagyon boldog vagyok, hogy ezek a karakterek visszatérnek az életembe, és hálás az újabb esélyért, hogy briliáns barátaimmal dolgozhatok” - mondta Lana Wachowski. A közösségi média, és úgy általában az internet szerepének megnövekedése az életünkben, a politikai változások a világban, a Trumphoz vagy Bolsonaróhoz hasonló vezetők megjelenése, az álhírek terjedésével kialakuló alternatív valóságok mind a Mátrix 4 malmára hajthatják a vizet.

Az internet persze máris tele van bizarrabbnál bizarrabb rajongói teóriákkal a folytatásról. Kezdve attól, hogy ebben a filmben egy újabb Kiválasztott jelenik meg, akit úgy fog terelgetni Neo, ahogy annak idejét őt terelgette Morpheus, egészen addig, hogy az új filmben Neo a Mátrix őreként tulajdonképpen Smith ügynök feladatát veszi át, és ő harcol majd az új Kiválasztott ellen. De van olyan elmélet is, miszerint végig Morpheus volt a hunyó, és miután Neo és Trinity erre rájönnek, visszamennek az időben, hogy végezzenek vele. Ez megmagyarázná, hogy Keanu Reeves és Carrie-Anne Moss miért járnak az ötvenes éveikben, míg Michael B. Jordan csak harmincas. (Már ha tényleg ő lesz Morpheus ugye.)

Lehet ebből jó film?

A Mátrix 4 híre egyáltalán nem váltott ki egységes lelkesedést. Akik ellene vannak, elsősorban azzal érvelnek, hogy már a második és harmadik részt sem kellett volna elkészíteni, a Mátrix - Újratöltve és a Mátrix - Forradalmak ugyanis nem méltóak az első filmhez. Anyagilag persze sikeresek voltak, bár a folytatás okozta csalódást jól mutatja, hogy míg a második rész 742 millió dollárt, addig a harmadik már csak 427-et termelt. Ettől függetlenül a Mátrix-filmek hatalmas anyagi és presztízssikert jelentettek Warnernak, az első résszel nyertek négy Oscart is. Arról nem is beszélve, hogy

évekig ezek a filmek diktálták a divatot a moziban éppen úgy, ahogy az utcán.

További ellenérv, hogy nemcsak a Mátrix folytatásai, hanem a Wachowski testvérek későbbi filmjei sem arattak osztatlan sikert. A Speed Racer - Totál turbó, a Felhőatlasz és a Jupiter felemelkedése ugyan szereztek rajongókat, de összességében, különösen a Jupiter felemelkedése, bukásnak számítanak. “A történetmesélés megcsúfolása üres karakterekkel, amikre jó színészeket pazaroltak el. Persze, káprázatos a látvány, de az is, ha folyamatosan az ember szemébe vakuznak. Nagyjából annyira is élvezetes a film” - írta az Index csalódott kritikusa anno.

Más vélemények szerint viszont a Mátrix-filmek óta annyit változott Hollywood, a szakmányban termelt, faék egyszerűségű szuperhősfilmek annyira elárasztottak mindent, hogy már nem is tűnnek olyan borzasztónak a Mátrix-folytatások. Abban azért mindenki bízik, hogy a negyedik film jobban sikerül, mint az előző kettő.

És mikor fogjuk látni?

A Mátrix 4-en a tervek szerint 2020-ban kezdenek el dolgozni, ami azt jelenti, hogy 2021 nyara előtt semmiképpen nem kerülhet mozikba, de még valószínűbb, hogy még később, 2022-ben lesz a premier. Keanu Reeves most fejezte be a Bill és Ted harmadik részének forgatását, és a Mátrix előtt még vár rá a negyedik John Wick-film.